Cremen mòbils i aparells electrònics al magatzem d'una botiga de telefonia de Roses

Un incendi en una botiga de telefonia va fer mobilitzar aquest dilluns a la tarda a Roses. El foc es va declarar quan faltaven uns 10 minuts per les sis de la tarda a una botiga que fa cantonada entre l'avinguda de Jaume I i el carrer Puig Rom.

A la zona es van activar cinc dotacions dels Bombers, la Policia Local de Roses, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Els Bombers van situar el foc a la zona d'un altell que fa de magatzem i van sufocar les flames. En aquesta zona van cremar alguns mòbils i aparells electrònics -sobretot bateries-.

Aquesta zona hi havia fum així com a la resta del local i els efectius, un cop extingit el foc, van fer tasques de ventilació.

Com que el comerç es troba en un edifici de cinc plantes i amb edificis al costat, els Bombers van anar a repassar totes les escales perquè no hi hagués també fum, el resultat, però va ser negatiu. Tampoc es van haver de lamentar ferits, només danys materials, indiquen des del cos d'emergències.