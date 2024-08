El passeig de Roses continua ocupat pel top manta, que resisteix la pressió

El passeig de Santa Margarida de Roses és territori, un any més, dels top manta, de manera que al capvespre s’omple de mantes on hi ha tota mena de productes a la venda. El govern local és conscient que hi continua havent un alt volum de venedors il·legals, però apunten que s’han reduït del mig miler de l’any passat per aquestes dates a uns 280, segons el darrer recompte. Confien que les noves accions policials, que tenen la col·laboració de tots els cossos de seguretat, acabaran tenint efecte i que es podrà veure en properes temporades. Tot i això, els comerciants se senten impotents, un any més, davant una problemàtica que s’arrossega des de fa molts anys.

L’Associació de Comerciants de la urbanització assegura que, passats els controls o els decomisos de material, tornen a ocupar l’espai amb nous productes. El president de l’Associació, Ricardo Moraes, constata que s’ha convertit en un mercat on no només compren els turistes allotjats a Roses, sinó que venen visitants per comprar-hi.

