El xoriguer petit cria de manera salvatge per primer cop en 35 anys al Parc Natural de cap de Creus

El xoriguer petit ha tornat a criar de manera salvatge al Parc Natural de cap de Creus per primer cop en 35 anys. Es tracta d'un rapinyaire migrador que passa l'hivern a l'Àfrica i torna a l'època de cria, a la primavera. Es va extingir de la zona a finals dels anys 80. Ara, un projecte de reintroducció amb una tècnica anomenada 'hacking', que consisteix en criar pollets perquè identifiquin el paratge com el lloc del seu niu habitual i alliberar-los, ha tingut efecte i han trobat un niu en un penya-segat. "És una molt bona notícia confirmar la nidificació d'aquesta espècie després de molts anys d'absència", ha afirmat el director del Parc, Ponç Feliu, que espera que "es pugui anar consolidant una població" de xoriguer petit al cap de Creus.

El xoriguer petit és un rapinyaire migrador que havia estat un habitant freqüent a Catalunya, sobretot en èpoques estivals. L'arribada a les zones de cria comença a finals de febrer, on s'hi està fins a mitjans setembre, que és quan emprèn el viatge per passar l'hivern a l'Àfrica. La presència d'aquestes aus com a nidificant al país, però, va desaparèixer a finals dels anys 80.

El director del Parc Natural de cap de Creus, Ponç Feliu, detalla que el xoriguer petit s'havia extingit perquè és una espècie "molt sensible a les pràctiques agrícoles" que poden ser "problemàtiques" com ara l'ús d'insecticides o pesticides: "S'alimenta sobretot de petits insectes invertebrats i, per tant, eliminar-los dels hàbitats on nidificava va suposar que no trobés prou aliment".

També van jugar contra la pervivència de l'espècie aquí altres factors, com la presència de depredadors dels nius, com gats, fagines i altres carnívors, o la pèrdua dels llocs idonis per a la nidificació. Això va provocar que hi hagués "una regressió molt gran" de l'espècie tant a Catalunya com al conjunt d'Europa. A Catalunya, el xoriguer petit està inclòs al Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada com a espècie 'vulnerable'.

Per revertir la situació i recuperar la presència del rapinyaire, es va posar en marxa un projecte cria i reintroducció del xoriguer petit a Catalunya. Ponç Feliu concreta que utilitzen una tècnica anomenada 'hacking' que consisteix en criar pollets de xoriguer petit en caixes niu artificials, alimentar-los i, quan ja és possible, alliberar-los a la natura. "Ells relacionen aquest espai amb el seu territori habitual, , com si haguessin nascut en aquest indret, i, quan són adults, se'n van a l'Àfrica i tornen la següent primavera o els anys següents, nidifiquen en aquest espai", ha concretat el director del Parc Natural.

Gràcies al programa de reintroducció, actualment hi ha parelles nidificants repartides entre Ponent i les comarques gironines. Mai fins ara, però, havien detectat que el xoriguer petit hagués criat de manera salvatge en aquesta zona del cap de Creus des que és Parc Natural.

Ponç Feliu ha detallat que, durant una sortida al medi natural al litoral del parc en el marc d'un altre projecte, van veure dos adults de xoriguer petit que entraven i sortien d'un forat. Així, han pogut confirmar la nidificació segura de l'espècie dins el Parc Natural "després de molts anys d'absència". "Per criar necessita llocs inaccessibles als depredadors com penya-segats litorals i tenir aliment a prop, i ho han trobat aquí", afegeix el director, que remarca que és una molt bona notícia poder confirmar la nidificació salvatge del xoriguer petit al parc 35 anys després.

Ara, esperen que, després de localitzar aquesta parella, es pugui anar consolidant la població al cap de Creus i recuperar la presència d'una espècie que "de fet, és patrimoni natural del parc". La reintroducció del xoriguer petit a la demarcació s'ha traduït amb poblacions estables a la serra de l'Albera, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i a Castelló d'Empúries, on hi ha l'única colònia urbana de Catalunya. "Ja podem confirmar que l'espècie ha tornat al nostre territori, on té una població prou sòlida per continuar nidificant de manera natural, i ara esperem que també continuï a cap de Creus", ha remarcat Ponç Feliu.

El Parc Natural té instal·lades caixes niu per reintroduir espècies a la seu, a Vilajuïga, i a través del 'hacking' també estan treballant per consolidar poblacions d'altres espècies com l'òliba, també espècie autòctona protegida inclosa en la categoria de 'vulnerable'.