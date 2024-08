De quan les fonts brollaven a les places de Figueres

L’aigua és protagonista de la nostra actualitat des de fa mesos, no per la seva presència, sinó per la seva absència. Figueres ha tornat a tenir un cert seguiment mediàtic per la instal·lació de fonts públiques en espais estratègics de la ciutat per a garantir l’aigua de boca als vianants. També ha instal·lat abeuradors per a gossos i ha substituït estructures de la plaça de l’Estació i de Vilatenim argumentant que cal «evitar l’incivisme» en l’ús dels aparells. Mentrestant, Fisersa i l’Agència Catalana de l’Aigua continuen treballant en la instal·lació d’una canonada que permeti enviar l’aigua tractada a la depuradora fins a la Muga, a l’altura de Pont de Molins.

L'Escorxador en temops reculats amb la torre de l'aigua i la font de ferro / UP ARXIU

Com passa per tot arreu, l’assentament humà a la Figueres que coneixem avui dia està plenament lligat a la presència de recs, rius i deus subterrànies que van permetre el creixement de la població des de temps reculats. La Juncària antiga estava situada a la zona de l’Aigüeta, un nom que ja ho diu tot. Va caldre esperar fins al segle XIV per a gaudir del primer proveïment públic d’aigua a la vila, a partir d’una concessió del rei Pere el Cerimoniós. Però no va ser fins ben entrat el segle XIX que Figueres va poder disposar d’una companyia distribuïdora d’aigua. El projecte va ser impulsat per l’empresari Ignasi d’Aloy i la Societat d’Aigües Potables que portava el seu nom, que es va constituir formalment el 16 de maig de 1867. Un dels seus principals valedors fou el regidor, i posteriorment alcalde, Vicenç Ros.

L'angelet desaparegut de la font de la plaça de l'Estació / ATV/ARXIU

A la Figueres del segle XXI, encara queden algunes fonts, més o menys modificades, que recullen el testimoni d’aquells temps. El brollador de la plaça de l’Estació va ser el primer que hi hagué a Figueres. Just al seu costat hi havia una font amb una escultura molt estimada d’un angelet que va crear Frederic Marès i que va desaparèixer quan es va dur a terme la reforma de la plaça a la dècada dels anys noranta del segle passat. Malauradament, aquests dies també ha ressorgit la font de pedra del Parc Bosc, feta malbé a causa de la caiguda d’un pi.

L'antic abeurador de la plaça del Gra amb nens a sobre / ATV/ARXIU

Repassant l’àlbum de fotos i postals antigues de Figueres, trobem altres fonts i brolladors que ja no hi són. Com la de la plaça del Gra, instal·lada el 1866 i renovada el 1902. Estava situada ben bé a l’entrada de la plaça des de l’avinguda Vilallonga, entre les cantonades de l’Asil i el magatzem de Fustes Macau. També ha desaparegut l’anomenada Font del Matxo. Estava emplaçada a la part baixa de la Rambla, abans de la instal·lació de l’escultura dedicada a Narcís Monturiol.

Estructures destacades

A totes les entrades de la ciutat, hi va haver fonts amb abeuradors per al bestiar que entrava i sortia de Figueres carregat de mercaderies. Sobre l’aigua, el dipòsit més famós –i navegable per a les visites turístiques– és el del soterrani del castell de Sant Ferran. Malauradament, la construcció de l’autopista va malmetre l’aqüeducte procedent de Llers. A Figueres hi ha tres fonts d’autors reconeguts: la Lluminosa de Carles Bohigas, la de les escales del Parc Bosc, de Pelaio Martínez, i la del jardí Enric Morera, de Ricard Giralt. Entre les simbòliques hi ha la del Soc per als republicans federals. I entre les populars, la gent va enyorar durant anys la font Trobada del final del passeig Nou. La llista és més llarga i l’espai escàs, com l’aigua.