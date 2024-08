El Port de la Selva torna a tenir aigua apta per beure i cuinar

L'Ajuntament del Port de la Selva ha informat aquest divendres que l'aigua de la xarxa municipal torna a ser apta pel consum. Ho ha fet a través d'una publicació a X, on ha concretat que ja es pot fer servir per beure i cuinar. Això sí, ha recordat a la ciutadania que el municipi es troba en estat d'excepcionalitat per sequera i que aquesta aigua no es pot fer servir per regar jardins, omplir piscines o netejar vehicles i embarcacions, entre d'altres. El consistori també ha instat la població a "fer-ne un ús responsable".

A principis de la setmana passada l'avaria en un dels dos pous de la localitat, que portava setmanes fora de funcionament, va deixar sense aigua potable i un subministrament intermitent a tot el poble. Durant aquests deu dies s'ha anat portant aigua en cisternes i també del municipi de Llançà. D'altra banda, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha construït un tercer pou que ha permès reomplir els dipòsits.