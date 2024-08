Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat: “Farem un referèndum al poble sobre el parc eòlic La Muntanyeta”

Dolors Pons i Sais (Sant Martí Vell, al Gironès, 1960) és professora de l’institut de la Bisbal d’Empordà i va arribar a Viladamat l’any 1983. Des del 2015 és alcaldessa per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

Com va anar la festa major d’estiu? Sempre hi ha ressaca...

Aquest any també ha anat molt bé! L’any passat, l’associació juvenil Sant Felius, va fer una proposta molt encertada de desplaçar els actes del divendres i el dissabte a la zona de l’Ateneu, a darrere del camp de futbol. Vam demanar a un veí que deixés aparcar en un camp rústic i va tenir disponibilitat total. Sembla que es va consolidant i amb molt d’èxit. Que sapiguem, no hi ha hagut cap incident greu.

A què han destinat el primer any d’aquest mandat?

La sequera exigeix la màxima atenció i és necessari aprofitar cada gota d’aigua. A finals de l’anterior mandat, ja havíem començat a solucionar-ho canviant canonades d’aigua del nucli antic i, ara, hem fet tres carrers més amb la previsió de fer un altre carrer. Quan vam saber que, des de l’empresa distribuïdora, es perdia un 60% de l’aigua potable, ens vam alarmar. És normal que, després de cinquanta anys de fer la instal·lació, un moment o altre s’ha de restaurar. Era prioritari. Nosaltres depenem de les subvencions de diferents organismes públics. El pressupost que tenim és molt petit i ho hem de fer, doncs, de mica en mica.

A principis d’aquest estiu, el Govern de la Generalitat els feia una injecció econòmica per a la pavimentació de carrers del nucli antic. Els queda molta feina, encara?

Encara ens queda feina, sí, sobretot la canonada de l’aigua de la carretera de l’Escala, una part de la carretera de Figueres, etc. Hi ha pendent, també, el canvi d’enllumenat d’alguns carrers. Tenim una subvenció directa aprovada i encara no s’ha executat. Un altre tema important que ens queda per fer és acabar d’adequar la deixalleria. Volem ampliar la comunitat energètica local, instal·lant més plaques fotovoltaiques a les teulades municipals, però no tenim suficient pressupost per fer aquesta inversió i, de moment, ho deixem aparcat.

"Treballem per les necessitats del conjunt del poble i estem oberts als suggeriments i aportacions dels veïns i veïnes"

Amb quin objectiu treballen, vostès?

Nosaltres treballem per les necessitats del conjunt del poble i estem oberts als suggeriments i aportacions dels veïns i veïnes. Fa uns mesos, una empresa privada va presentar una proposta inicial d’un projecte eòlic, anomenat La Muntanyeta, a sobre del Puig Segalar, que també afecta els municipis d’Albons, Bellcaire d’Empordà, Garrigoles, la Tallada d’Empordà, Ventalló i Viladamat. Ens hem posat tots d’acord per veure si podem frenar aquest projecte. Aquí, tenim molt clar que és imprescindible donar veu a la gent del poble i, si el projecte continua el seu camí, convocarem un referèndum per saber si es vol o no aquest projecte. Estem a favor de les energies renovables, però beneficiant el territori on estan implementades, és a dir, energies renovables, sí!, però públiques!, i tenint cura del territori.

Com a govern de la CUP que són, funcionen de forma assembleària. Té tirada aquest mecanisme aquí a Viladamat?

Tots els governs de la CUP es distingeixen per debatre qualsevol tema municipal a l’assemblea. No és l’alcaldessa qui mana, sinó que aplica la decisió presa després d’estudiar-ho. Abans es discuteix i, després, es porta a terme. És més democràtic i participatiu la intervenció de moltes persones abans de prendre una decisió que afecta a tot un poble.

Perquè van ser com un laboratori de la CUP, vostès...

Els governs municipals de la CUP compartim idees, formes de fer, de treballar, etc. Uns amb els altres ens enriquim i millorem la vida dels pobles. Procurem pel benestar de tothom, perquè el poble funcioni millor i, sobretot, per la participació de la gent.

"Tenim molt bona relació amb l’Ajuntament de l’Escala, compartim algun projecte"

Com porten això de ser municipi veí de l’Escala?

Nosaltres diem que el mar de Viladamat és l’Escala. Tenim molt bona relació amb l’Ajuntament de l’Escala, compartim algun projecte, com per exemple l’adequació de la carretera GI-623 on, a l’estiu, sobretot, hi passa força trànsit i cal prevenir possibles accidents.

Quan deia que el mar de Viladamat és l’Escala, també l’estació de tren de Camallera ho és per a vostès?

Viladamat està interessat a tenir a prop una estació de tren que permeti la mobilitat de les persones en transport públic, a centres de treball, estudi i oci. L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies va fer la petició a Adif i va presentar l’estudi pertinent de connexió d’autobusos des de diferents pobles veïns fins a la seva estació de tren. Diferents pobles, des de fa uns anys, donem suport a aquest projecte d’ampliació de l’estació de Camallera. Com a CUP, hem donat suport al projecte d’ampliació de l’estació i del servei d’autobusos per arribar fins al municipi de l’Escala.

I seria una manera de reactivar el sud de la comarca...

Exacte. És interessant, sobretot, per al jovent, perquè pugui desplaçar-se per anar a Figueres, Girona o a Barcelona. El transport públic és insuficient, aquí. Si no tens cotxe, no vas enlloc. Si es pogués ampliar el servei d’autobusos durant el dia, millor!

