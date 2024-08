Figueres elimina els contenidors de la pujada de l'Església a causa de "l'incivisme creixent"

Des d'aquest dijous, el centre històric de Figueres ha perdut la zona de contenidors de brossa i reciclatge de la pujada de l'Església, situada entre l'Ajuntament i la plaça de Sant Pere. L'àrea de Serveis Urbans ha decidit eliminar aquest espai de recollida d'escombraries a causa de "l'incivisme creixent" que s'ha traduït en abocaments incontrolats i fora-d'hores en un espai estratègic per a la imatge de la ciutat, ja que es tracta d'un dels punts més concorreguts per la seva proximitat al teatre Museu Dalí i en mig de la zona comercial de vianants.

L'Ajuntament ha traspassat els contenidors a la plaça d'Isabel II, en el carrer de la Jonquera, i a la pujada del Castell on ja hi ha punts de recollida establerts. Serveis Urbans ha repartit fulls informatius en el Rovell de l'Ou explicant la mesura presa i recordant que l'horari d'aportació de brossa és de 20 a 22 hores del vespre. Tanmateix, també explica als veïns, restauradors i comerciants que "som conscients de l'estat lamentable dels contenidors i del servei obsolet de la recollida de residus, però fins a la implantació del nou servei, a partir del gener de 2025, entre tots hem de col·laborar per mantenir la ciutat neta i en ordre".

Aquesta modificació també s'ha dut a terme a la plaça Joan Sibecas, reforçant l'àrea de contenidors de davant de la residència Els Arcs, a la carretera de Llers.