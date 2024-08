Dotaran de plaques solars el teulat de l’escola de Palau-saverdera

El ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del 31 de juliol va aprovar les condicions que posa el departament d’Educació de la Generalitat per poder posar plaques solars al sostre de la part nova de l’escola, un edifici de titularitat municipal i gestionat pel departament d’Educació, que és qui fixa les condicions per poder-hi implementar instal·lacions d’aquesta mena. Les plaques donaran energia a l’escola i, també, a la piscina municipal durant l’estiu, per tal de reduir la factura elèctrica, que paga l’Ajuntament en aquests dos casos. Pròximament s’aprovarà el projecte, que s’ha encarregat a l’empresa Electrofluxe SL per import de 2.117,50 €. Es tracta d’una instal·lació solar fixa, on s’ha previst instal·lar els mòduls sobre la teulada coplanar àrab amb l’ajuda de l’estructura de novotegra per donar als panells la mateixa inclinació que la de la coberta.

"Palau-saverdera vol impulsar el desenvolupament de les energies renovables en els seus equipaments"

"L’Ajuntament de Palau-saverdera vol impulsar el desenvolupament de les energies renovables en els seus equipaments, en aquest cas utilitzarà l’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum compartit per tal de generar part de l’electricitat que requereix l’escola municipal i d’altres equipaments municipals", explica el consistori palauenc.

La reducció dels costos de les instal·lacions fotovoltaiques en els darrers anys permet considerar aquest tipus d’actuació com una mesura d’estalvi energètic viable econòmicament i sobretot, com ha sigut des de sempre, mediambientalment.

Elevat consum elèctric

Les instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Palau-saverdera disposen de subministrament amb un elevat consum elèctric i, amb aquest projecte, es vol definir les condicions tècniques per tal d’instal·lar plaques fotovoltaiques per cobrir part del consum de l’activitat que s’hi desenvolupa.

L’escola de Palau-saverdera disposa d’un subministrament d’electricitat existent, però s’haurà d’instal·lar un nou comptador per l’autoconsum compartit. Mitjançant l’anàlisi de les dades de consum d’energia elèctrica es pot determinar la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació fotovoltaica així com l’energia que s’autoconsumirà.

S’ha considerat que el consum de l’any 2022 és el més representatiu perquè és el període més recent amb dades complertes. Amb aquestes dades s’ha pogut caracteritzar el consum de l’edifici i s’ha pogut comparar amb la producció de la instal·lació solar fotovoltaica, obtenint com a resultat l’energia que s’autoconsumirà i la que caldrà consumir de xarxa, addicionalment, es podrà calcular l’estalvi energètic i econòmic que es produirà.

La instal·lació de generació d’energia provinent d’una font renovable, objecte d’aquest projecte, estarà associada al consumidor, i l’energia generada s’utilitzarà per a l’autoconsum de diversos comptadors del municipi a través d’un autoconsum compartit, i s’aplicarà el mecanisme de compensació simplificada entre els dèficits dels autoconsumidors i els excedents.