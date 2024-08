L’aparcament de busos turístics del Garrigal de Figueres transita entre la necessitat i la nosa

Entre la llegenda urbana i la realitat, la plataforma d’estacionament d’autobusos turístics del Garrigal fa anys que està en el punt de mira de l’Ajuntament i el sector comercial de Figueres. La frase més socorreguda que s’ha escoltat sempre sobre aquest aparcament és que «els turistes pugen i baixen de l’autocar, van i venen del Museu Dalí i no trepitgen la resta de la ciutat». Només cal anar a la plaça de la Tramuntana, just davant de l’ambulatori Ernest Lluch, per a comprovar que el missatge és cert a mitges, ja que els visitants que tornen als vehicles sovint ho fan amb bosses d’altres establiments comercials i no només de les botigues del Teatre-Museu.

Una situació habitual en el carrer Tramuntana. | SANTI COLL

Més enllà d’aquest debat comercial, el Garrigal transita entre la necessitat de disposar d’un espai regulat per als centenars d’autobusos que cada any passen per Figueres transportant visitants i la nosa que produeix l’accés d’aquests vehicles en el trànsit del carrer Tramuntana i l’avinguda Marignane.

De tothom és conegut que l’entrada i sortida d’autobusos en aquesta plataforma, sobretot en hores punta del dia i en moments turístics àlgids, arriba a col·lapsar la circulació d’aquest vial quan els vehicles queden travessats a l’espera de poder entrar a la plataforma mentre esperen que s’aixequi la barrera.

Joseph Combrai, veterà conductor marsellès d’una empresa francesa de transport de viatgers, reconeix obertament que, «quan venim a Figueres, tenim la sort de disposar d’aquest aparcament molt a prop del nostre destí, el Museu Dalí, però quan coincidim amb altres autobusos que també volen entrar a l’aparcament, acabem generant retencions que no ens agraden». Combrai comenta aquesta situació al costat d’un col·lega d’ofici, José María Alarcón, xofer d’una empresa catalana amb molts anys d’experiència en el sector. Per a ell «aquest aparcament és útil, però una mica car. Depèn de la durada de l’estada de la gent que transporto, opto per no entrar-hi i anar a aparcar a la sortida de la ciutat». Una opció que queda ben palesa en un lloc concret: les estacions de servei del Ral·li Nord, on cada dia aparquen autobusos de transport de viatgers. En aquest punt, una línia contínua en el centre de la carretera N-IIa els impedeix fer un gir de tornada, la qual cosa no sempre és respectada per alguns conductors.

Un altre espai ocupat sovint pels autobusos és el tram final de l’avinguda de Perpinyà, sota l’ombra dels plataners centenaris de darrere del Motel. Anys enrere, l’Ajuntament va habilitar un tram de la pujada de l’Hospital, al final del passeig Nou, amb aquesta finalitat, però no és massa utilitzat.

Si parléssim de números, la Fundació Gala-Dalí els té molt clars. D’entre els 726.199 visitants que va rebre el Teatre-Museu Dalí durant el 2023, el 24% van venir en grup –és a dir, amb vehicles de transport col·lectiu– i el 76% de manera individual. Però hi ha èpoques de l’any, com abril i maig, que s’inverteix aquesta tendència i passa a ser del 60 al 40%.

L’Ajuntament de Figueres i l’empresa concessionària de l’aparcament del Garrigal, Saba, fa temps que tenen damunt la taula diverses propostes de millora. Segons les fonts consultades, la concessionària voldria intercanviar els punts d’entrada i de sortida de l’aparcament de turismes, fent que l’accés principal fos pel carrer Tramuntana i la sortida per la baixada del Canigó. També s’ha plantejat en alguna ocasió reconvertir la plataforma d’autobusos, que ara ofereix una vintena de places, en espai per a turisme i furgonetes. Un plantejament que obeeix a raons comercials, ja que l’espai de busos és buit en algunes èpoques de l’any.

Sense alternativa pròxima

Per part de l’Ajuntament, aquesta possibilitat plantejaria un problema evident: no hi ha disponibilitat d’espais grans a la vora del centre de la ciutat per a crear un aparcament per a autobusos turístics ni és una inversió que s’hagi plantejat en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027.

Des de Comerç Figueres, sempre s’ha qüestionat «l’excessiva proximitat» de l’aparcament del Garrigal alMuseu Dalí. Recentment, però, ha entrat en joc un nou element: l’obertura de la Casa Natal del carrer Monturiol, un espai que hauria d’ajudar a la itinerància dels turistes dins del nucli urbà. L’alcalde, Jordi Masquef, ha admès que el tema de l’aparcament del Garrigal és a la carpeta dels assumptes pendents i considera que és una «prioritat» per al govern que lidera.