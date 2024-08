La troballa d'uns ossos a l'antiga rectoria de Vilanant inspira una llegenda i una ruta

Semblarà el pregó de la festa major d'estiu de Vilanant, però serà diferent. Aquest dimecres 14 d'agost, a les vuit del vespre, a la pista esportiva, s'estrena 'Videte, vigilate et orate', un relat que parteix de la troballa, el 2021, d'uns ossos sota l'escala de l'antiga rectoria del poble. La història, presentada en forma de llegenda i de ruta, és obra d'Isabel Guzman Ivars i ha estat il·lustrada per l'artista Leonard Beard. A banda dels autors, l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa del municipi, Anna Palet, del vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, i del forense Narcís Bardalet. El doctor oferirà una xerrada amb el títol '...I si la llegenda fos realitat?', en la qual donarà més detalls de l'escabrosa descoberta. Més tard, cap a dos quarts d'onze de la nit, sortirà, des de peixera del local social, una visita teatralitzada per a descobrir els racons, la història i els misteris de la localitat. Serà un recorregut pel nucli antic i els edificis més emblemàtics del poble que amaguen històries sorprenents.

Cal destacar que l'objectiu que persegueix el consistori de Vilanant és el de repetir aquesta activitat en pròximes ocasions com a reclam turístic del municipi "tot fent un homenatge a totes les persones que preserven les llegendes del poble", apunta Anna Palet. A partir de la sortida programada per aquest dimecres, es podrà copsar si la proposta cultural que ha fet l'Ajuntament de Vilanant ha tingut l'èxit desitjat. "Seria una proposta popular que portaria fins aquest racó de la comarca un col·lectiu interessat en anècdotes que han ocorregut al llarg de la seva història", diu Palet.

Els ossos trobats a sota l’escala de l’edifici que ara ocupa l’Ajuntament de Vilanant. / AJUNTAMENT

La descoberta d'uns ossos

La llegenda imaginada per Isabel Guzman Ivars, com s'ha dit, pren com a punt de partida la descoberta d'uns ossos a l'antiga rectoria. L'origen dels fets es remunten ara fa tres anys, quan s'estava rehabilitant l'edifici per ubicar-hi l'ajuntament i altres dependències. "El 3 de desembre de l'any 2021 va ser quan hi vam fer la troballa, però fins ara ho hem volgut portar amb discreció", explica Palet.

Amb aquella descoberta, un rumor es feia realitat. "La Conxita, la cartera del poble, m'anava explicant que, a l'antiga rectoria, hi trobaria un tupí amb monedes d'or. Però també es rumorejava que un capellà havia deixat embarassada a la majordoma, i que l'havia matat i enterrat a sota l'escala. És una història que ha anat passant de pares a fills", apunta Palet. Així doncs, va ser tota una sorpresa quan "al cap de dos mesos de començar les obres de rehabilitació de l'edifici, em truquen els treballadors de l'empresa encarregada de les obres perquè han trobat ossos a sota de l'escala", recorda l'alcaldessa.

A partir de llavors, Anna Palet va realitzar les gestions pertinents amb els Mossos d'Esquadra i el forense de torn, que es va endur els ossos amb l'objectiu d'analitzar-los. "Sabíem que, a l'altre costat de l'església, hi havia un cementiri, però no ens constava que a sota de la rectoria hi hagués part d'algun altre cementiri i aquella llegenda que havia passat d'avis a nets, ara, quedarà immortalitzat en un relat de l'escriptora Isabel Guzman. La història està molt bé, però no deixa de ser una troballa inquietant", remarca Palet.

Per la seva banda, Isabel Guzman està molt satisfeta d'haver escrit aquest relat. "Quan l'alcaldessa de Vilanant ens va dir que a l'antiga rectoria hi farien el nou ajuntament, el meu marit, el biòleg Josep Maria Dacosta, Daco, hi va veure la calavera i va dir-li que no la toqués i la conservés", recorda. Pel que fa al procés d'elaboració de l'obra, apunta que "vaig situar la llegenda al segle XVIII i, després, he tingut la sort que en Leonard Beard ho ha il·lustrat".

Anna Palet a l'antiga rectoria. / Empordà

L'il·lustrador Leonard Beard, anglès d'origen i empordanès i vilanenc d'adopció, havia pintat una litografia que mostrava l'amarg paisatge que va deixar l'incendi del 2012. Beard confessa que "aquesta és una peça de ficció que s'ha anat confeccionant a través de la història".

Fomentar visites turístiques

La incògnita, malgrat tot, continua planant sobre Vilanant. "Veurem si ens poden retornar els ossos", afirma Anna Palet. Aquesta seria una manera de fomentar visites turístiques, ara que ha canviat la forma de desplaçar-se de la gent pel territori. "Hem pensat tres rutes turístiques que poden ser d'interès per a la gent del poble, de la comarca i per als visitants que ens venen de fora. No som un poble turístic ni tenim recursos turístics, però la mateixa essència del nostre poble és un reclam turístic. Si el potenciem, encara pot agradar més", manifesta Anna Palet, la qual avança que estan treballant en tres recorreguts de senderisme on s'entrellacin l'esport, la cultura, la història i el medi ambient, i el paisatge.

La primera ruta és la de la pedra seca, que és la que tenen més desenvolupada, amb itineraris de recuperació de camins i de barraques, marcada per Itinerànnia, dins de la Garriga d'Empordà. L'altra ruta en què estan treballant des de Vilanant, ajuntant-se amb altres municipis, és la del Manol. "Tot just ara estem en els seus inicis i esperem que, aviat, puguem tenir acabada. Es podrà fer tant en senderisme com en bicicleta al voltant del riu Manol", aclareix Palet. La tercera ruta és la que anomenen ruta urbana, un recorregut pels carrers i els edificis del poble amb una senyalització concreta i on la llegenda tindrà un paper destacat. A més, com a atractiu turístic, Vilanant forma part des del 2015 del moviment de Viles Florides i ha obtingut tres flors d'honor.