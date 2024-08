Tres CAP de l'Empordà donen als nounats ninots fets a escoles que reivindiquen el dret a triar la identitat de gènere

Els CAP de la Jonquera, Vilafant i Bàscara han començat a obsequiar els nounats atesos als equips de Pediatria amb una capsa amb un ninot de drap confeccionat per alumnes de les cinc escoles de la Zona Escolar Rural (ZER) Empordà. La iniciativa, a banda d'enfortir el vincle amb la comunitat, vol transmetre el missatge sobre el dret que té el nadó d'escollir la seva identitat de gènere, així com de rebre una educació de qualitat i de poder expressar-se amb llibertat. Aquests propòsits també s'exposen en una carta de benvinguda dirigida al nadó i als pares, mares o cuidadors, juntament amb un fullet desplegable que conté paraules afectuoses triades pels infants per ajudar els nadons a créixer d'una manera emocionalment sana.

La voluntat de reivindicar el dret dels infants a construir la pròpia identitat queda reflectida en els ninots de drap que s'han començat a repartir als CAP de la Jonquera, Bàscara i Vilafant, tots tres adscrits a l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, i que són els centres de referència per a les cinc escoles que formen la ZER Empordà: Pont de Molins, Cistella, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Vilanant. Cadascun dels prop de 125 ninots que s'han confeccionat té trets distintius segons la visió que ha volgut expressar l'infant que l'ha ideat. Els rebran tots aquells nadons que neixin durant els propers mesos a les tres localitats i la seva àrea d'influència i que visitin els seus centres d'atenció primària per fer el seguiment preceptiu a càrrec dels equips de Pediatria.

Programa 'Identitats'

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del programa 'Identitats' impulsat durant el curs 2023/24 per la ZER Empordà, que està formada per 115 alumnes i uns vint professors. Va néixer a partir del desig d'aprendre a cosir sorgit del grup d'alumnes d'entre 6 i 9 anys (mitjans), que es va vehicular de manera que també contribuís a abordar altres inquietuds de l'alumnat relacionades amb la identitat de gènere, el dret d'expressar-se i la voluntat de millorar la vida de les persones del seu entorn.

D'aquesta manera, durant el desenvolupament del projecte han posat en valor la importància de construir la identitat de cada ninot de drap a partir d'escollir el patró, els colors, el tipus de roba o l'expressió que té dibuixada al rostre. Per a la seva confecció, han comptat amb la col·laboració de voluntaris que, a partir del patró dissenyat pels alumnes, han cosit a màquina els ninots per tal que el producte sigui segur per als nadons. La iniciativa també ha rebut la col·laboració del Dipsalut que, a través del programa 'Sigues tu', ha contribuït econòmicament a comprar els materials.

Els ninots de drap confeccionats pels alumnes de la ZER Empordà per als nounats. / ICS Girona

Per al desenvolupament del projecte, també han comptat amb la participació activa de la comunitat d'alumnes grans (entre 10 i 12 anys) de les cinc escoles de la ZER Empordà. En aquest sentit, la carta de benvinguda l'han escrita els delegats dels alumnes a partir de les idees que els van transmetre els companys.

El darrer pas ha estat la rebuda, aquest juliol, de les capses als centres d'atenció primària la Jonquera, Vilafant i Bàscara per començar-les a distribuir entre els nounats de cada municipi i la seva àrea. Aquesta col·laboració reflecteix el vincle existent entre aquests CAP i la ZER Empordà, motivat per la seva condició de centres de salut de referència. Això fa que els professionals sanitaris, entre altres accions, es desplacin quan convé a les escoles per desenvolupar-hi programes de salut i de vacunació dirigida als infants.