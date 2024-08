Després de la pedregada de dimarts, la pluja no desapareix: quin temps s'espera per aquest dimecres a l'Empordà?

Després del fort ruixat que va caure la tarda d'aquest dimarts a l'Empordà (amb pedregada inclosa en alguns punts, com ara Llançà), el temps continua inestable aquest dimecres, amb un considerable descens de les temperatures. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de la tarda s'esperen precipitacions a tota la comarca i temporal marítim a la costa empordanesa, amb previsió d’onades de més de 2,5 metres (maregassa) al nord del cap de Creus i del cap de Begur. L’episodi de tempestes s’allargarà, amb menys intensitat, fins dijous.

Si bé la pluja farà acte de presència a la comarca, cal destacar que els ruixats no seran tan intensos com els que s'esperen a la resta de la província de Girona i a Catalunya, on es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, pedregades, fortes ratxes de vent, així com localment de fenòmens de temps violent. Per això, Protecció Civil de la Generalitat ja va activar aquest dimarts l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).

#PrediccióAvui



🌦️🌩️ Dia de xàfecs amb tempesta de distribució irregular, però que podran afectar qualsevol punt. Localment seran d'intensitat forta.



🌡️ Temperatura en descens.



Més detalls al butlletí: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/SldcJlt3Yu — Meteocat (@meteocat) August 14, 2024

Canvi de temps radical

El canvi de temps va ser radical aquest dimarts en alguns punts de l'Empordà i de les comarques gironines. Diverses zones de la demarcació van veure com els termòmetres baixaven en picat acompanyats de pluges. I és que els ruixats es van estendre per diferents punts del territori. A Roses es van registrar més de set litres per metre quadrat en una hora i la temperatura ha caigut gairebé 12 graus en una hora i mitja. A Portbou, els xàfecs van deixar més de tres litres en una hora i la temperatura va caure uns vuit graus.

Així mateix, a municipis com Llançà i tota la zona del cap de Creus, fins i tot va caure una forta pedregada que va durar uns deu minuts. Diversos usuaris han deixat constància gràfica dels fets a X (abans Twitter).

Diverses afectacions

Cal destacar que les precipitacions també van afectar el transport. Un llamp va caure a uns enclavaments a Figueres i va provocar que un tren hagués de romandre aturat a Vilamalla durant part de la tarda, segons explicava un dels usuaris.

En aquest sentit, els Bombers de la Generalitat van rebre entre les tres del migdia i les sis de la tarda d'aquest dimarts una setantena d'avisos pel temporal. La majoria de trucades es van rebre de Llançà i el Port de la Selva, segons informava ACN. En aquestes dues poblacions marítimes els avisos van ser per remolcar embarcacions que la tempesta s'havia endut cap a dins del mar, però els bombers no hi van haver d'actuar. Així mateix, també es van rebre alertes des de Banyoles i Girona. La gran majoria van ser per arbres o branques caigudes, però cap va comportar una afectació rellevant.