Mor un dona d'uns 60 anys en precipitar-se per un penya-segat des del camí de ronda de Llançà

Una dona d'uns 60 anys ha mort aquest dimecres al matí després de caure per un penya-segat des del camí de ronda de Llançà.

La víctima, que no està identificada, s'ha precipitat d'una altura d'uns 25 metres i els serveis d'emergències li han fet maniobres de reanimació, però no l'han pogut remuntar.

Aquest tràgic succés s'ha produït cap a un quart d'onze del matí. Els Mossos d'Esquadra després d'una investigació han conclòs que es tracta finalment d'un suïcidi d'una dona de 65 anys.

La dona s'ha precipitat d'uns 25 metres d'altura en un penya-segat que es troba entre les platges de la Gola i la de les Titarolites. Ha caigut en una àrea on passa el camí de ronda, hi ha una tanca de fusta, que hauria superat ja sigui per l'inici de la caiguda o perquè l'havia travessat prèviament.

