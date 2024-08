L'alga asiàtica s'acosta a Catalunya per nord i sud: “Si es converteix en invasora, tindrem un problema”

L'alga asiàtica (Rugulopteryx okamurae) és una espècie procedent del Japó i les Filipines que els últims anys s'ha expandit per les costes espanyoles. Va començar a avançar des de l'estret de Gibraltar i s'ha observat a la costa andalusa, tant a la part atlàntica com a la Mediterrània.

En alguns llocs, ha provocat problemes a l'ecosistema marí i també a les persones que pretenen gaudir de les platges, perquè s'acumula sobre la sorra i es podreix. L'Empordà i la resta de Catalunya, de moment, són lluny d'aquesta situació. "El que hem localitzat fins ara no és un problema, és una alga exòtica, però encara no actua com a invasora", afirma Enric Ballesteros, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). "Això no obstant, l'escenari pot canviar en poc temps", adverteix el científic, el grup de treball del qual fa més de 30 anys que analitza la colonització de les espècies exòtiques marines.

Ostricultura a França

El mes de juliol passat, les alertes van saltar quan es va detectar l'alga asiàtica al port de Llançà. "Va arribar des del nord, procedent de la zona del golf de Marsella", precisa Ballesteros. I com va passar de ser una espècie asiàtica a reproduir-se a la Mediterrània? "L'alga estava enganxada a les petxines d'ostres japoneses que es van començar a criar al llac de Thau, al sud de França", explica l'expert.

"D'aquí va passar al mar, perquè de seguida creix de manera desmesurada", afegeix. Les restes de l'alga asiàtica s'enganxen a les embarcacions i a les cordes. "Una de les hipòtesis més probables és que acabés al port de Llançà a través d'aquesta via", sosté Ballesteros.

Els agents rurals han posat en marxa un protocol de vigilància per detectar aquesta alga a més punts, abans que la invasió sigui preocupant. Tot i això, Ballesteros avisa que és molt difícil actuar: "Què podem fer si s'expandeix? Res. Tindrem un problema".

Doble amenaça

A Catalunya, l'alga ha arribat des del nord, però també pot aparèixer al sud, ja que ja s'ha observat a Alacant. "En algunes regions causa dificultats socioeconòmiques greus perquè complica el turisme i la pesca, a més de ser un problema per a la salut, quan l'alga s'acumula i eutrofitza l'aigua", diu Ballesteros.

"Quan es trenca es regenera de manera ràpida i no té depredadors naturals", detalla. A Catalunya ja s'han dedicat uns dos milions d'euros a la detecció d'espècies invasores.

Una altra alga destacada és la Womersleyella setacea, que envaeix zones de més de 20 metres de profunditat formant una catifa que ofega la resta de la biodiversitat.

En alguns casos, peixos com les salpes (uns superherbívors submarins) s'han acostumat a alimentar-se de certes algues exòtiques com la Caulerpa cylindracea, que ha colonitzat alguns punts de les illes Medes.

"No sabem si, en un futur, les salpes o altres espècies s'alimentaran de Rugulopteryx okamurae, però seria una de les solucions naturals possibles", considera l'investigador. Cal esmentar que les salpes i els altres peixos herbívors també necessiten tenir depredadors, per no convertir l'ecosistema marí en un desert o un blanquizal sense vegetació.

