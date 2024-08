La plaça de les Patates de Figueres només per a les persones

L’Ajuntament de Figueres ha tancat l’accés per a vehicles a la plaça de les Patates des del carrer Muralla per evitar diverses problemàtiques que s’havien generat aquests darrers temps, sobretot a partir de la consolidació de l’espai com un dels punts més concorreguts de la ciutat en l’àmbit de la restauració, gràcies a les seves terrasses exteriors.

En concret, l’Ajuntament ha instal·lat unes jardineres a la cruïlla del carrer Barceloneta, just a tocar la primera porxada de la plaça. «Hem volgut evitar que turismes i furgonetes de repartiment entressin a la plaça a qualsevol hora i de qualsevol manera. Alguns d’aquests vehicles han arribat a causar danys en el mobiliari de les terrasses dels establiments», apunten les fonts municipals consultades.

Incidents diversos

No fa gaire temps, un vehicle va arribar a tombar la font pública de la plaça i una motocicleta es va precipitar dins del tram descobert de l’antiga muralla medieval. El tancament de la plaça de les Patates ha estat consensuat per les regidories de Mobilitat, Via Pública i Comerç, representades pels regidors Núria Bartrolich i Manel Rodríguez, juntament amb l’alcaldia.

Aquest punt de la ciutat és molt transitat pels vianants que entren i surten del nucli antic, sobretot pels qui provenen de la zona d’aparcaments del parc de les Aigües i l’avinguda Costa Brava. En el seu moment, la darrera gran reforma de pavimentació del carrer Barceloneta es va justificar amb la importància d’aquest corredor per a vianants.

L’accés de vehicles a través de carrers que arriben a la plaça de les Patates tenen diferents restriccions. La de la baixada del carrer de la Indústria està regulada pel tancament del carrer de la Jonquera, a la cruïlla del carrer Canigó.

Demanda dels repartidors

Aquest tancament preventiu coincideix amb la iniciativa municipal recent de fer complir un horari estricte d’accés de furgonetes de repartiment al nucli històric per evitar que espais com la plaça de l’Ajuntament estiguin plens de vehicles. La Guàrdia Urbana té ordres de fer complir un horari d’accés entre les 7 i les 10 del matí.

Aquest ordenament ha generat la disconformitat dels repartidors i transportistes, pel fet que han de deixar els seus vehicles lluny del lloc on han de portar la mercaderia. Dimecres passat, dos d’ells expressaven la necessitat «que l’Ajuntament actuï amb duresa contra els turismes aparcats a les zones de càrrega i descàrrega», i «que n’hi hagi més entorn el nucli històric».