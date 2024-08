Han passat quatre generacions, i ara han de tancar: la història de la centenària botiga de Peralada

Rosa Gusó, de 93 anys però amb una memòria prodigiosa, em rep a casa seva amb motiu del tancament de la botiga familiar de tota la vida de Peralada. No sabem l’any exacte en què es va obrir la botiga, ja que, "no tenim documents, perquè amb la guerra es va perdre molta cosa i quan ho hem demanat a l’Ajuntament, ens han dit que no tenen res. Jo soc de l’any 1931 i la botiga dels avis l’he vist tota la vida, o sigui, que havia de ser de principi dels anys vint del segle passat", explica Rosa Gusó. El seu avi, Ricardo Argelés Basi, va començar a vendre vi a granel i sarrions de carbó, que eren bosses petites de carbó que la gent utilitzava per cuinar a les cuines econòmiques de l'època. La botiga estava situada en el carrer Hospital, número 31, de Peralada, i era coneguda amb el nom de Can Ricardo. Va començar a vendre vi perquè tenia alguna vinya i, en aquella època, "la gent es posava a vendre sense solta ni volta. Crec que l'avi tenia vinyes a Vilajuïga, però això ja és molt reculat", recorda la Rosa.

El 1940, després de la guerra, l'alcalde de l'època, Jaume Moré, li recomanà que posés el negoci a nom de la seva filla, Rosa Argelés i Mont. En aquest moment, ja va començar a ser una botiga de queviures. Va deixar de vendre vi i carbó i es va dedicar a la venda de fruita i verdura. El principal proveïdor era can Lorca de Figueres. Ella triava la mercaderia i després li portaven. "Tot era molt petit, mig quilo, un quilo, i la tia ho va anar engrandint una mica", rememora la Rosa. Eren temps difícils, de misèria, i tothom intentava sortir-se'n com podia. També aprofitava per vendre trossos de gallina, pollastre i ànec, sobretot per al caldo. "Ella ho matava i ho tenia allà al cantó del taulell per vendre. Per una ala o una cuixa no anaven a la carnisseria, anaven a ca la Roseta".

Botiga del carrer Ollers, anys 70. / Arxiu família Portell Gusó

En un moment donat, li varen oferir vendre cassoles, càntirs i estris de terrissa. La mare no ho veia gaire clar, però la Roseta, una dona valenta i molt emprenedora, s'hi va llençar de ple. En aquesta època la botiga era coneguda amb el nom de Ca la Roseta de l'hostal, ja que la seva mare, la Marieta Mont, feia menjars casolans, per a viatjants i passavolants, i també en portava als guàrdies civils que no podien sortir de la caserna perquè estaven de guàrdia.

La seva neboda, Rosa Gusó, sempre havia ajudat la tia a la botiga i un bon dia li va dir: "Aquestes balances seran per a tu per a quan et quedis amb la botiga. En dèiem automàtiques, encara que no ho eren" i així va ser com la botiga passà a la següent generació. Al principi dels anys 70 canvià de local i es traslladà a la plaça dels Ollers i el nom era Alimentació Rosa, però l'any 1980 tornà al carrer Hospital, però ara al número 31. A la plaça dels Ollers, Rosa Gusó va demanar permís per vendre pa, però l'hi varen denegar perquè el cunyat de l'alcalde era flequer. "Jo no em vaig donar per vençuda i em vaig posar en contacte amb un flequer de Vilabertran i, finalment, el 1975 vaig aconseguir el permís per vendre pa", explica la Rosa.

Document que acredita que podien vendre pa. / Cedit

A part de botiga de queviures també tenia la matrícula per poder vendre articles de merceria. En aquesta època, els diumenges venien dolços de la pastisseria La Cubana de Figueres i, per Nadal, tortells de Can Triola de Vilabertran. "Eren altres temps, i com que la gent no anava tant a Figueres com ara, també oferíem servei de tintoreria. El meu home, en Leandre, portava la roba a la tintoreria Novoa de Figueres, i quan ja estava tot a punt, ho anava a recollir", recorda Gusó.

Gonçal Alaminos a la botiga als any 90. / Arxiu família Portell Gusó

Quan la Rosa Gusó es jubilà l'any 1997 traspassà la botiga al seu gendre, Gonçal Alaminos, que representa la quarta generació del negoci familiar. L'any 2019 li canviaren el nom i passà a ser La Botigueta, amb productes de proximitat. Però, malauradament, tot té un principi i un final i el dissabte 10 d'agost de 2024, han tancat definitivament les portes després més de cent anys d'història familiar i també del poble, ja que quan tanca un establiment de referència i amb tradició, el poble també perd una part de la seva identitat.

