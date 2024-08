Atrapen un jove a Roses amb 760 tauletes d'haixix i gairebé 15 quilos de marihuana al cotxe

Els Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local de Roses han detingut un jove de 20 anys que duia 760 tauletes d'haixix i gairebé 15 quilos de marihuana al cotxe. Segons informen els Mossos en un comunicat, cap a un quart de dotze del matí del 5 d'agost, efectius policials que feien patrullatge preventiu van interceptar el vehicle d'alta gamma al carrer Toledo de la població. Quan van aturar el cotxe i van identificar el conductor, van veure a la zona dels seients posteriors tres bosses negres grans precintades. En obrir-ne una, els policies van percebre fortor de marihuana. Al maleter hi duia quatre motxilles d'esport més, amb un total de 760 tauletes d'haixix, cabdells de marihuana i articles semblants a llaminadures.

Després de pesar la marihuana, els Mossos van constatar que, en total, duia 15 quilos de marihuana i 80 d'haixix. Per aquest motiu, han detingut el sospitós com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. El valor de la substància intervinguda en el mercat il·lícit és de 182.000 euros.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 8 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.