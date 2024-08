Alumnes de l'Institut Cendrassos de Figueres programen una app per ajudar cirurgians i anestesiòlegs del Trueta

Un grup d’alumnes del cicle formatiu en desenvolupament d’aplicacions web de l’Institut Cendrassos de Figueres ha desenvolupat una app per l’Hospital Josep Trueta de Girona que ajudarà a cirurgians i anestesiòlegs en l’aplicació de la profilaxi antibiòtica. L’app va ser presentada el passat dimecres 24 de juliol a la sala d’actes de l’hospital pel mateix grup d’alumnes que la va desenvolupar, davant dels representants del personal sanitari que l’haurà d’utilitzar en el seu dia a dia.

La profilaxi antibiòtica, que consisteix en l’administració d’antibiòtics prèvia a una intervenció quirúrgica per tal de minimitzar el risc d’infecció, és una intervenció protocol·litzada. Fins ara, al Trueta, des del departament de prevenció d’infeccions de l’hospital, posaven en circulació un PDF de 31 pàgines amb la informació necessària per triar l’antibiòtic adequat. Aquesta tria es porta a terme tenint en compte paràmetres com la malaltia base del pacient, el tipus d’intervenció quirúrgica que s’ha de dur a terme o les al·lèrgies que el malalt pugui tenir a certs fàrmacs.

El programa web recull la informació d’aquest PDF i proporciona una interfície fàcil d’usar per als anestesiòlegs i cirurgians, permetent-los millorar l’elecció de l’antibiòtic correcte per cada pacient, reduint el temps que aquesta tasca comporta i augmentant així l’eficiència i la seguretat en l’administració preventiva de l’antibiòtic. L’aplicació també contribuirà en un ús més racional dels antibiòtics i, en conseqüència, ajudarà a disminuir la resistència bacteriana.

Amb «un parell de clics» el metge rebrà la informació necessària per dur a terme la profilaxi antibiòtica. En el cas que nova evidència científica obligués al departament de prevenció d’infeccions del Trueta a modificar el PDF per actualitzar-lo, fet que succeeix a mesura que els bacteris desenvolupen resistències als antibiòtics, l’aplicació permetrà una fàcil renovació de la informació perquè el canvi no tingui cap efecte ralentitzant en l’arribada i disposició de les noves dades al personal sanitari que ho necessiti.

L’app vol garantir el correcte seguiment del protocol simplificant el procés de consulta de la informació oficial i facilitant les dades exactes del procediment abans de cada intervenció. El programa s’instal·la a la intranet del Trueta i només es pot accedir des de la xarxa interna del mateix hospital per motius de seguretat.

Aprenent amb casos reals

La realització d’aquesta aplicació web per l’Hospital Josep Trueta s’emmarca en el segon curs del cicle en desenvolupament d’aplicacions web de l’Institut Cendrassos de Figueres, en el qual els estudiants deixen de costat les assignatures per dur a terme projectes que simulin situacions reals d’una empresa de desenvolupament informàtic amb encàrrecs de clients.

Aquests projectes solen quedar-se en la maquetació d’un prototip perquè, posteriorment, el client decideixi si acabar-lo d’adaptar fora del conveni amb l’institut, ens va explicar Daniel Prados, cap d’estudis d’FP de l’institut. En aquest cas, però, «la qualitat del prototip dels estudiants va encaixar molt bé amb les necessitats de l’hospital, que va decidir tirar endavant el perfeccionament de la versió final de l’aplicació amb el mateix grup d’alumnes», comentava.

Quan el centre va conèixer les necessitats informàtiques de l’hospital i, per tant, l’oportunitat del projecte, van transmetre-ho als alumnes que ja d’inici s’hi van mostrar favorables. Després d’un període de valoració de les responsabilitats i conseqüències que significa encarar un projecte en l’àmbit medicosanitari, on un error en un programa informàtic pot afectar la vida de les persones, els joves van creure que seria un bon cas per realitzar el seu treball de desenvolupament i van decidir afrontar-lo amb la màxima professionalitat i serietat que qualsevol cas real requereix i, l’Hospital Trueta, va decidir fer-los confiança.

El passat desembre van començar les reunions entre l’alumnat i l’hospital. Aquestes, gestionades completament pel grup d’estudiants, es duien a terme tal com ho farien en un entorn professional. Van permetre als joves analitzar les necessitats específiques del centre sanitari i definir les funcionalitats que havia de tenir l’aplicació per desenvolupar una solució tecnològica efectiva, permetent-los aplicar els seus coneixements teòrics en un marc real. «Hem après molt sobre desenvolupament d’aplicacions web, però també sobre treballar en equip i com gestionar un projecte de gran envergadura», ha declarat Joan Paneque Domingo, un dels alumnes que ha participat en el projecte.

Un cop el prototip va estar enllestit i va encaixar amb l’hospital, fins al punt de decidir acabar-lo de completar i introduir-lo en el seu dia a dia, van entrar en les reunions l’equip informàtic del Trueta. Aquest va fer una comprovació minuciosa de la seguretat del programa de cara possibles atacs externs abans d’instal·lar-la a l’intranet del centre sanitari.