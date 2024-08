Els llevaires destaquen la importància d’aquesta transmissió intergeneracional per mantenir viva una tradició que perdura des de fa 200 anys i que ha experimentat una notable reducció de mà d’obra local experimentada. Amb la disminució de les generacions més grans i la menor transmissió de l’ofici, al sector s’han incorporat treballadors d’altres regions, com Andalusia i el Marroc. En l’actualitat, una nova generació de joves locals, d’entre 25 i 30 anys, està aprenent les tècniques tradicionals per garantir la continuïtat d’aquest art.

Per Brugués, així com per la majoria de joves que s’inicien en la lleva, es comença per la feina de traginer, portar el suro un cop extret fins al camí. «Amb el temps, he anat aprenent les habilitats per treballar amb precisió: utilitzar la destral, coneguda com la picassa a l’Empordà, per extreure el suro sense danyar l’arbre. És una feina manual i física que requereix destresa, ja que cal evitar causar danys a l’arbre. Si es produeix una ferida, en la propera collita, entre 12 i 14 anys més tard, no oferirà un suro de qualitat òptima».

Un cop recollit el suro, els traginers el transporten des del bosc fins als camins, on els camions estan preparats per portar-lo a les fàbriques. La majoria es troben en localitats com Cassà de la Selva i Santa Coloma de Farners.