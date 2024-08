Vilanant rep una ajuda de 240.000 euros per a la reforma del local social

El local social de Vilanant, que va ser inaugurat l’any 1999, podrà ser rehabilitat per l’actual Ajuntament, gràcies a una subvenció del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, que hi aportarà 240.996,19 euros. El projecte de reforma del local social, redactat per Josep M. Canet Brossa, enginyer tècnic industrial, amb un pressupost d’execució per contracte de 253.680,20 euros, va ser aprovat inicialment pel ple de l’Ajuntament del passat mes de maig.

«Vam veure que era una gran oportunitat per a arreglar un dels equipaments municipals que teníem i que no havíem pogut fer mai», explica l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, la qual recorda que, des que va accedir al càrrec, l’any 2011, tenien un deute que van acabar de pagar el 2023. «Ens ha costat molts anys: sí que teníem un local social molt gran i un annex, que vam començar anomenant la peixera, perquè tot és vidre», confessa Palet.

Aïllament tèrmic i estalvi energètic

La subvenció obtinguda ara és per fer un aïllament tèrmic i l’estalvi energètic de l’edifici. «Ara és una sala molt gran i el sostre és inadequat. S’han de canviar tots els tancaments, fer una redistribució de la sala gran en benefici del bar i tots els tancaments», diu Palet, afegint que «estem parlant d’estructura per a acotar la sala en benefici del bar». A la coberta de la sala, se substituirà la coberta de fibrociment per una de panells sandvitx i llana mineral que redueix les càrregues permanents i es mantenen les variables. L’any 2008 s’adjudicava el PUOiSC (Pla Únic d’Obres i Serveis) per a la climatització del local social.

El consistori ha rebut, també, una subvenció del Next Generation per a ampliar la col·locació de plaques solars a sobre la teulada del local social, ja que, actualment, el teulat és inadequat.