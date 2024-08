L’Hospital de Figueres i el Bernat Jaume promouen l'opció de pujar escales “com una forma saludable de moure's”

El projecte “A la feina, fem salut. Pugem escales!”, del Departament de Salut de la Generalitat, s'ha implementat a l'Hospital de Figueres i a l'Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume, mitjançant la Comissió de Promoció de la Salut de la Fundació Salut Empordà (FSE), amb l'objectiu de facilitar la pràctica de l'activitat física quotidiana fomentant l'ús de les escales. La Comissió de la Promoció de la Salut treballa per millorar el benestar i la salut de totes les persones treballadores de la FSE, de les famílies dels pacients i de la comunitat que ens envolta.

En el marc d'aquesta campanya, s'han col·locat rètols visibles (adhesius i cartells) en llocs estratègics per tal de fer arribar a tothom, tant al personal com a les persones usuàries, el missatge que promou l'opció de pujar escales com una forma molt saludable de moure's.

Promoure els beneficis

La iniciativa es complementa amb informació sobre els avantatges que comporta aquesta pràctica per a la salut. Pujar escales multiplica per 3-4 vegades la despesa energètica de caminar sobre una superfície plana, consumeix 9,6 vegades més calories que estar en repòs, consumeix de 8 a 11 kilocalories per minut, 7 minuts al dia redueix 2/3 la incidència de malalties cardiovasculars en homes d'edat mitjana, pujar dos pisos d'escales al dia pot ajudar a controlar el pes, enforteix els músculs i augmenta la resistència física i és bo per a tothom: bo per a la persona i bo per al medi ambient ja que estalviem energia.

El projecte “A la feina, fem salut. Pugem escales!” té en compte també factors com l'efectivitat i la sostenibilitat, ja que aquesta és una pràctica que no requereix una despesa addicional de temps si s'incorpora a la rutina diària i, a més, és una forma fàcil d'arribar als 30 minuts diaris d'activitat física. A part de l'acció de pujar escales, també es recomanen altres accions saludables que es poden incorporar a la vida quotidiana, com fer trajectes caminant des de casa, fer una volta a l'hora d'esmorzar o de dinar, desplaçar-se per parlar en persona enlloc de telefonar o escriure un missatge electrònic, parlar per telèfon estant dempeus i reservar temps per fer exercici físic.

Ja fa temps que aquesta campanya es va consolidar, també, al CAP Moisès Broggi de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala de la FSE.