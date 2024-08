“El centre de recepció de visitants de Sant Miquel de Fluvià serà la consolidació de l’entorn”

Àngel Posas Agulló (Sant Miquel de Fluvià, 1968) treballa de carter i l’any 1995 va entrar com a regidor del seu poble pel PSC. Fa vint-i-un anys que és l’alcalde de Sant Miquel, càrrec que ha combinat amb el de conseller comarcal.

Per a què ha servit aquest primer any de mandat?

Més que res, ha servit per preparar les inversions que estem duent a terme actualment. Ara executarem una primera fase del centre de recepció de visitants, que puja a uns 150.000 euros. També s’està executant la reforma del carrer del Mar, del qual hem renovat tots els serveis i canviat el formigó i puja a uns 140.000 euros. Hem canviat l’enllumenat del camp de futbol i hem posat llum a la pista poliesportiva i tot ha costat 45.000 euros. Estem, fent una inversió al pati de l’escola, que pujarà a 30.000 euros. També estem renovant la zona esportiva fent una pista de pàdel i una zona d’aparells de gimnàstica de calistènia, a part de fer una reordenació de tota la zona, perquè estava degradada. Això puja a 60.000 euros. Després, acabarem la reforma de la segona planta de l’edifici de l’ajuntament. Si tot va bé, hem demanat una subvenció per fer un museu de Sant Miquel de Fluvià. Hem quedat fora, però som els primers de la cua per un cas que hi hagi una ampliació de la subvenció o alguna renúncia per part dels que ja els ho han atorgat. Totes aquestes inversions pugen prop de 400.000 euros, que per a un poble com Sant Miquel de Fluvià és molt.

Veig que continuen treballant per a dinamitzar el poble...

Sí, és molt complicat, però. Aquesta és una cosa que sempre tenim present. Hem arreglat el patrimoni i volem que es doni a conèixer. Per això, ara volem fer aquest centre de recepció de visitants per poder donar informació i que estigui obert. Ara, a l’estiu, tenim una persona que ensenya el monestir i també fem visites guiades més concretes. Això és molt costós i no hi ha ajuts de cap mena. A vegades, hem demanat de posar un trist cartell a la C-31, a Torroella, o a la carretera d’Orriols a l’Escala, que indiqui cap al monestir romànic de Sant Miquel de Fluvià i no hi ha manera. No li donen la importància. Si això fos França, seria molt més conegut i s’invertiria a l’hora donar-ho a conèixer, però aquí, si no t’ho fas tu, no hi ha manera.

On s’ubicarà aquest centre de visitants?

A l’edifici del costat de l’ajuntament. El vam comprar l’any passat i ens permetrà reordenar la plaça de l’església. Ara, també, ens trobem que tenim un espai degradat just davant del monestir, mentre que, llavors, ens quedarà una cosa integrada. Jo sempre dic que serà la cirereta del pastís i la gent que vingui tindrà una persona que els ho explicarà.

Actualment, què els suposa el pas del tren per a les visites?

La majoria dels qui venen a fer visites guiades són gent de l’entorn, gent que ve expressament a fer la visita i se’n torna al seu poble o lloc d’origen. Però, sí que hi ha gent que ve amb tren, però no és la prioritat. El tren és important per poder anar a treballar o a estudiar o poder-se moure. Aquí hi tenim setze trens en cada sentit de dilluns a divendres i és un privilegi. Sí que ara estan potenciant molt la Mitja Distància, però al final passarà a ser un Rodalies, això.

"Si això fos França, el nostre patrimoni seria molt més conegut i s’hi invertiria més"

Quines són les mancances de Sant Miquel?

De coses, sempre en falten, però crec que aquests anys s’han anat millorant equipaments. Ara una cosa que hem pensat serà instal·lar càmeres de seguretat a les entrades del poble, perquè així la gent tindria més tranquil·litat. El tema social també el treballem molt. Invertim molt amb l’escola i amb el centre cívic. Sempre dic que és un espai que en pobles de la nostra mida no té ningú.

El canvi climàtic els ha generat problemes?

Hem de ser conscients del problema que hi ha amb la manca d’aigua i no l’hem de malgastar. A la conca del Fluvià, sempre hem estat en emergència i excepcionalitat i penso que no n’hi ha per a tant. Ens posen a les conques de la Muga i del Fluvià en un mateix sac i no és cert. El riu Fluvià és molt més gran, neix a la Garrotxa, on plou més que no pas aquí a l’Empordà, on neix la Muga. En som conscients, d’això. Per sort, ara, a la primavera, ha plogut.

També es va parlar de fer visitable tot el curs del Fluvià mitjançant un recorregut a peu, però...

Per promoure el patrimoni, això seria una cosa molt important. Molta gent de la zona podria gaudir d’una via com tenen a la Muga. És un projecte que lidera el Consell Comarcal i depèn del Ministeri de Medi Ambient. No sé si es durà a terme, però nosaltres hi estem molt interessats. Hem d’esperar les administracions superiors perquè es posin les piles.

I, ara, el país es troba immers en el canvi de govern. Què li demanaria al nou president?

Com a alcalde, el que vull és que hi hagi un govern. Ara portem set o vuit mesos sense govern i semblava que a principis d’any sortiria el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC), que és el que esperem més els ajuntaments per a millorar infraestructures dels nostres pobles. A causa de la convocatòria d’eleccions que va fer el president Aragonès, tot això s’ha anat retardant. Esperem que a l’agost el nou govern es constitueixi i que tirin endavant sobretot el PUOiSC i, després, altres tipus d’ajuts. Unes noves eleccions serien sis mesos més i ningú no garanteix que tingués èxit.