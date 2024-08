Les històriques llambordes de l’avinguda de Perpinyà de Figueres també estan “malaltes”

El pas del temps és inexorable. Ho saben prou bé els veïns de l’avinguda de Perpinyà de Figueres en veure la decadència dels centenaris plataners que envolten el vial. Uns arbres emblemàtics que comencen a flaquejar a causa de l’edat i, en alguns casos, pels maltractaments soferts en etapes anteriors amb podes mal fetes o amb agressions humanes per a evitar el seu creixement cap a immobles particulars aixecats amb posterioritat a la seva plantació.

Juntament amb els plataners, l’altre símbol històric del carrer són les llambordes que van permetre millorar la circulació de vehicles a partir dels anys vint del segle passat. El carrer de la Jonquera –i la seva continuïtat de l’avinguda de Perpinyà– és dels més llargs de la ciutat entre els que encara conserven aquestes pedres de basalt. La Rambla i els carrers Lasauca i Caamaño també gaudeixen d’aquestes peces històriques.

A diferència d’aquest segon cas, però, el seu manteniment ha estat inexistent des de fa anys. Fins al punt que quan ha calgut obrir rases per a millorar serveis no hi ha hagut una reposició adequada, com molt bé es pot comprovar en molts punts del seu traçat.

El mal estat del paviment és manifest en molts punts del carrer. / MM

Els veïns d’aquesta zona i també és de l’entorn de l’antic Híper fa temps que reclamen una millora substancial d’aquest espai, ja que els forats en el paviment generen un perill evident per als conductors, especialment els de vehicles de dues rodes. També per als vianants que han de travessar el carrer.

Un dels veïns afectats relata com els avisos enviats a l’Ajuntament a través de l’aplicació Figueres Millora només han servit per sa posar «com a molt, un pegat de pasta, sense cap professionalitat». La problemàtica s’incrementa l’època estival, afegeixen, quan l’avinguda de Perpinyà suporta el pas constant d’autobusos de transport de turistes que van i venen de l’aparcament el Garrigal. «Algunes llambordes salten, amb el perill que algú es faci mal. I, per l’altre costat, pots malmetre el vehicle si enganxes de ple el forat, sobretot quan està embassat i no es veu».

Camí de l'exili

Des de l’Ajuntament, sempre s’ha argumentat que el gran problema de les llambordes és que necessiten mans professionals especialitzades per al seu tractament i col·locació. Un fet que en dificulta el manteniment.

En el cas del carrer de la Jonquera i l’avinguda de Perpinyà s’hi afegeix el component històric d’haver estat el lloc de pas dels milers de refugiats republicans que van marxar cap a l’exili el 1939, un fet que es recorda cada any en aquest indret. Per aquest motiu, la Comissió del Nomenclàtor va aprovar el 2011 una petició a l’Ajuntament per tal que protegís aquest paviment amb les figures legals corresponents.

L'homenatge a l'exili republicà es fa cada any a l'avinguda de Perpinyà. / Santi Coll

L’actual regidor de la Memòria Històrica, Josep Maria Bernils, ha recuperat aquella proposta i està treballant «per a fer-la realitat tan aviat com sigui possible». El tinent d’alcalde afegeix que «l’acord adoptat en el seu moment demanava a l’Ajuntament que es prenguessin les mesures necessàries per restaurar les parts danyades. En aquest sentit, fa uns mesos, des d’alcaldia, ja es va demanar als serveis tècnics un avantprojecte de reordenació i millora per posar en valor el conjunt de l’espai, tot fent compatibles els elements històrics amb la necessitat de rases per a renovació de xarxes, demandes de millora d’accessibilitat i mobilitat, normalització de voreres i fins i tot carrils bici». Bernils indica que «es tracta d’un conjunt d’actuacions que haurien de poder culminar amb un expedient per tal de declarar aquell tram com a Bé cultural d’interès local (BCIL). Amb aquesta classificació totes les intervencions que s’hi fessin tindrien més controls».