Castelló d'Empúries dignifica el nucli antic per facilitar l'habitatge de lloguer social

El Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries avança en la seva iniciativa d’ampliar el mercat de lloguer social amb la recent intervenció a l’habitatge situat a la plaça de la Moneda, un antic edifici de propietat municipal que es trobava en mal estat de conservació. En aquest indret, s’han fet tasques de millora i renovació a la façana per evitar el risc de despreniments, així com neteja i pintura exteriors.

Estat anterior de la façana de l'edifici abandonat, a la plaça de la Moneda / Empordà

Per completar la remodelació total de l’habitatge, s’hi ha realitzat d’un mural que complementa la rehabilitació final exterior de l’edifici. Aquest mural ha permès integrar l’obra amb l’entorn i millorar l’aspecte de la plaça. Segons el regidor d’Habitatge, Antonio Martín, «en els mesos vinents l’Ajuntament té previst dur a terme la rehabilitació interior de l’immoble de manera que passi a lloguer social per fer front a la manca d’habitatges de lloguer al municipi». El mural creat per Murals Girona By Fert ha contribuït a dignificar la deteriorada façana de l’edifici i ha buscat integrar elements tradicionals del nucli antic per preservar-ne l’essència.

La façana rehabilitada amb el suport d'un mural / Empordà

A més, s’han posat en marxa diverses accions des del consistori al llarg de l’any per remodelar immobles al municipi. Amb aquestes iniciatives, es pretén millorar visualment petits racons del municipi i dignificar els espais urbans.

Propera promoció a Empuriabrava

Cal recordar que l’Ajuntament de Castelló d'Empúries va aprovar una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al principi d’aquest any per a la construcció d’habitatges socials a Empuriabrava, on es farà una promoció d’una trentena de pisos. L’equip de govern té previst adquirir una parcel·la a la marina amb la finalitat de construir habitatges socials a la zona del Puigmal, tot amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge i facilitar-ne l’accés.

Castelló continua obrint les portes al lloguer accessible de manera que tothom que busqui un habitatge de lloguer pot entrar a la borsa, un servei municipal que permet beneficiar-se d’un preu de lloguer per sota del mercat, trobar o facilitar l’escriptura i tramitació del contracte. L’ajuntament ha renovat aquest 2024 l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) que continuarà oferint els serveis de què ja disposava i incorporarà nous serveis amb la finalitat de garantir el dret a l’habitatge a tots els ciutadans i ciutadanes de Castelló d’Empúries Empuriabrava.

Oficina Local d'Habitatge

Des de l’OLH es proporciona informació sobre tots els aspectes relacionats amb l’habitatge, s’assessora sobre les línies d’ajuts proporcionades per l’Agència d’Habitatge de Catalunya i com a novetat es dona assessorament i s’ajudarà a la tramitació de les persones que es vulguin inscriure al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, que fins ara es tramitava al Consell Comarcal. També es duen a terme les gestions per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Pel que fa a les funcions de gestió d’activitats i serveis es gestionaran els expedients d’ajuts i prestacions per al pagament del lloguer, incloent-hi el maneig de sol·licituds fins a la proposta de resolució. També s’administraran els expedients de prestacions econòmiques d’especial urgència i altres ajuts per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.