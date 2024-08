Pedret i Marzà posa el futur de l'agricultura regenerativa en mans de les noves generacions

«La solució al canvi climàtic, la crisi social i la baixa rendibilitat de les empreses agràries es troba just sota els nostres peus, en el sòl», explica Francesc Font, un pagès empordanès que, juntament amb Nuri Madeo, regenta la finca familiar Can Font a Pedret i Marzà. Aquesta finca, a banda de ser un exemple pioner en agricultura regenerativa, situa les noves generacions al centre d’aquest model de canvi, el qual ja fa anys que genera resultats.

Francesc Font i Nuri Madeo gestionen la finca / Empordà

La implicació dels infants de la casa i de l’escola del poble és clau. El diumenge passat, amb motiu de la festa major del poble, van realitzar la primera xerrada d’agricultura regenerativa, un mètode clau per a recuperar la biodiversitat, regenerar els sòls i segrestar el CO2. Ja fa dos anys que a Can Font, la participació dels més petits en les tasques agrícoles és fonamental. La finca, gestionada per la mateixa família durant nou generacions, ha fet una transformació cap a l’agricultura regenerativa. «Aquesta transició no només ha canviat les tècniques de cultiu, sinó que ha involucrat els més joves de la casa en el procés», explica Madeo.

Xerrada sobre agricultura regenerativa a Pedret a càrrec dels infants del poble / Empordà

Cada matí, abans d’anar a l’escola, els tres fills de la família s’aixequen mitja hora abans per donar menjar als animals, recollir els ous, canviar les ovelles de camp de pastura i collir patates. Aquesta rutina matinal s’ha convertit en una activitat comunitària, amb altres nens del poble que també hi participen. «La iniciativa va sorgir de manera espontània, amb els nens explicant les seves experiències diàries a l’autobús escolar. Es reuneixen a dos quarts de vuit, sigui hivern o estiu, a Can Font i han après a cuidar els animals i a entendre el cicle de la vida a la granja».

Aquestes tècniques ecològiques no utilitzen productes ni fertilitzants químics, regenerant el sòl de manera natural. La pràctica imita un medi inalterat com el bosc i Can Font ha demostrat ser pionera a la zona. «El canvi més gran i impactant ha estat l’econòmic, ja que permet produir sense destinar recursos econòmics a la compra de fertilitzants químics, valorant més el producte final i permetent vendre a un preu més alt» remarquen Font i Madeo. A Can Font es dediquen a la vinya, l’olivera, l’ametller i els cereals, amb unes 40 hectàrees de cultiu.

Els infants donant de menjar a les gallines / Empordà

Els nens i nenes han après la importància de les cobertes vegetals i el valor d’un sòl viu i fèrtil. La seva implicació és un reflex del futur de l’agricultura regenerativa. Aquest coneixement pràctic i vivencial també els sensibilitza sobre la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Amb els seus coneixements, ells seran els encarregats de continuar amb aquest model.

«Després de molts anys, Can Font torna a tenir bestiar a casa, amb oques, gallines i ovelles pasturant entre els cultius, una pràctica que els nens ajuden a mantenir». Els infants se sorprenen: «Les oques fan uns ous que són tres vegades més grans que els de gallina! Són gegants. I només ponen ous quatre mesos l’any», i «Les ovelles ens porten molta feina! De vegades neixen xais petits i la mare no els vol, així que els hem d’alimentar amb biberó durant uns quants mesos» diuen. En Roger, la Bruna, en Cedric, en Pol, en Bernat i en Roger descobreixen cada dia coses noves sobre l’agricultura, sobre el maneig dels animals, de l’hort i de la resta de camps per ajudar a construir el projecte actual.

