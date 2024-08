Figueres destinarà 23.000 euros per ajudar a joves estudiants i esportistes d’alt nivell

L’Ajuntament de Figueres ha obert dues línies de subvencions per a joves: estudiants usuaris del transport públic (tren i bus interurbà), amb ajudes per un valor màxim del 40% de l’import dels abonaments; i esportistes individuals que participen en competicions d’alt rendiment, que opten a rebre fins a 1.800 euros. Entre ambdues convocatòries el consistori hi destinarà prop de 23.000 euros (10.000 € per als estudiants i 12.670 € per als esportistes). El govern municipal recupera, dos anys després, les ajudes que va començar a impulsar el 2014. Jordi Masquef, alcalde de Figueres, explica que "els joves són el present, però sobretot el futur de la nostra ciutat; i hem de fer tot el possible perquè puguin desenvolupar, aquí, el seu projecte de vida després de formar-se. Per aquest motiu, des del govern municipal no només recuperem aquests ajuts, sinó que també hem impulsat el Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària per millorar l’oferta formativa de la ciutat, i impulsarem nous ajuts per millorar l’accés a l’habitatge dels joves.

Les ajudes en abonaments mensuals o similars del transport públic van destinades a estudiants d’entre 16 i 25 anys que s’hagin desplaçat diàriament fora de Figueres durant el curs 2023-24. L’ajuda màxima és d’un 40% pels abonaments en els busos interurbans i en els trens de mitja distància i regionals de Rodalies de Catalunya, i d’un 30% en els trens d’alta velocitat (AVE-Avant). S’hi podran presentar estudiants de grau mitjà o superiors, tant en universitats com en centres equiparables, que estiguin empadronats a Figueres. El termini per a presentar sol·licituds serà del 15 d’agost al 15 de setembre. A cada convocatòria se’n beneficien entre 70 i 90 estudiants.

Actualment, Renfe expedeix abonaments gratuïts dels trens Rodalies i mitja distància –amb fiança de fins a 20 euros- i bonifica el 50% pels Avant. En aquest sentit, Pere Montserrat, regidor de Joventut, explica que “unes ajudes es complementen amb les altres. En els Rodalies i mitja distància hi ha altres abonaments, però qui ja hagi adquirit el gratuït no podrà optar a aquestes ajudes. En casos com els abonaments dels Avant, l’estudiant pot arribar a tenir cobert el 80% del cost inicial del bitllet, i en els busos interurbans l’ajuda també és substancial”.

Esportistes menors de 30 anys empadronats a Figueres

Les subvencions a esportistes individuals van destinades a menors de 30 anys, no professionals, i que estiguin empadronats a Figueres des de fa tres anys com a mínim. Es premiaran esportistes que hagin obtingut podis en campionats de Catalunya, i participacions i medalles en campionats d’Espanya i internacionals. També hi opten els esportistes que tinguin el certificat d’esportista d’alt nivell expedit pel Consell Català de l’Esport o pel Consejo Superior de Deportes. Cada esportista pot optar a una ajuda màxima de 1.800 euros i els criteris d’avaluació es regiran per punts. En aquest cas, la convocatòria s’obrirà a l’octubre.

Pere Montserrat, regidor d’Esports, explica que “a Figueres tenim un gran talent en diferents disciplines. Ara, hem aprovat unes noves bases que busquen l’excel·lència esportiva. També hem agilitzat el procés administratiu, ja que la presentació del certificat federatiu dels resultats serà condició de justificació suficient per rebre la bonificació”. Amb aquestes dues línies, Montserrat afegeix que “volem promoure la retenció del talent i el valor de l’esforç entre els joves”.

Les sol·licituds, en ambdós casos, es podran presentar per registre telemàtic o presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), a l’avinguda Salvador Dalí, 107.