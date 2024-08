Alerta per màximes de 38ºC a l'Empordà durant aquest divendres

Per aquest divendres s'espera un nou episodi d'altes temperatures. L'Allt i el Baix Empordà seran les comarques de Girona on s'esperen els registres més alts. Per això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor. Aquesta calor intensa s'espera que comenci cap a les dues i s'estengui durant la resta de la tarda. Els registres esperats són d'uns 38 graus.

D'altra banda, el Meteocat també ha emès un altre avís en aquest cas per calor nocturna pel mateix dia. S'espera que de nit i matinada la mínima sigui molt alta de l'habitual (en especial a la comarca de la Selva).

La situació meteorològica per als pròxims dies s'espera similar: dies de sol i temperatures que poden anar a l'alça. Amb tot, ara per ara no s'espera una onada de calor.