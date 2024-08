El Xiringuito X de Castelló d'Empúries recapta 1.000 euros amb una sardinada solidària a benefici de We Love Uganda

La sardinada del Xiringuito X de la Rubina de Castelló d'Empúries a benefici de l’associació empordanesa We Love Uganda va recaptar 1.000 euros que seran destinats al projecte de l'entitat "Beques d'educació per a infants i joves d'Entebbe, a Uganda". L'acte celebrat aquest dimarts 6 d'agost ha estat un gran èxit, "una jornada amb molt bon ambient, música i menjar on s'ha maridat festa i solidaritat", segons han explicat des de l'entitat. Cal destacar que la vetllada va comptar amb ua gran participació de gent que va sumar-se a la nit per degustar les tradicionals sardines vora la platja i col·laborar així amb la causa, per després assistir més tard al concert amb IVY & CO i DJ Lion ANt attack.

Una vetllada fantàstica maridada de festa i solidaritat / Empordà

Comunitat vulnerable

Els mil euros recaptats entre la sardinada i l'aportació del Xiringuito X es destinarà al projecte de beques d'educació de We love Uganda que va beneficiar una vintena de joves i infants i durant el darrer curs escolar: dotze adolescents van cursar secundària i vuit infants, la primària. Tots ells són d'Entebbe, a Uganda, i pertanyen a una comunitat que no es pot fer càrrec de les taxes i despeses en ensenyament.

L’entitat We Love Uganda fa cinc anys que compta amb el suport del Xiringuito X, ja que l’establiment se suma a diferents causes solidàries durant la temporada d’estiu.