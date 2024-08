Veïns i comerciants del Port de la Selva sobre l'aigua: “El problema és que ha passat en la pitjor setmana de l'any”

Veïns i comerciants del Port de la Selva es resignen a haver de fer servir aigua salada "i una mica bruta" per les coses del dia a dia, si bé treuen ferro a la situació. Això sí, la majoria coincideix a lamentar que es tracta d'un "problema històric" que té el poble i esperen que "amb el que ha passat ara es resolgui definitivament". "Si això arriba a passar a l'octubre ens hauria afectat als veïns, el problema ha estat que ha passat en la pitjor setmana de l'any", assenyala l'Helena Pardo, veïna i encarregada d'un forn de pa al centre del municipi. Pardo espera que el nou pou que s'està excavant solucioni el problema de l'aigua salada a partir de divendres i considera que les molèsties a nivell personal "no són tan greus".

Els operaris de l'empresa que ha d'obrir un pou nou a tocar del que ha deixat d'abastir la població d'El Port de la Selva treballen a contrarellotge per tenir a punt la perforació que ha de permetre "tornar a la normalitat" a la localitat alt-empordanesa. I és que els comerços i els habitatges del poble tornen a tenir aigua, això sí, "salada i una mica bruta". Una situació "una mica incòmode", tal i com assenyala en Jordi Cervera, veí de la localitat que, de totes maneres, creu que "se n'ha fet un gra massa".

Cervera reconeix que el primer dia sense aigua va ser "un trasbals" per les coses del dia a dia. "El que ens costava més va ser no poder tirar la cadena del lavabo, però un cop solucionat, la resta és menys important", explica.

Una sensació compartida amb l'Helena Pardo, responsable d'un forn de pa del centre del Port de la Selva. En el seu cas, l'únic problema va venir més per la feina que no pas per l'inconvenient de no tenir aigua a casa. "Per fer pa vam haver d'anar a l'altra botiga de Cadaqués a buscar l'aigua perquè no en teníem", explica. Per l'Helena la molèstia d'haver-se de dutxar amb aigua salada "un parell o tres de dies és menor".

En el pitjor moment

En el que veïns i comerciants coincideixen és que el moment en què s'ha produït l'avaria ha estat "el pitjor de l'any". La realitat és que El Port de la Selva té aquests dies prop de 15.000 persones entre veïns i els molts visitants, especialment turisme francès i de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Això fa que els restaurants estiguin plens i els hotels i apartaments també hagin penjat el complet. "Si això arriba a passar a l'octubre ens hauria afectat als veïns, el problema ha estat que ha passat en la pitjor setmana de l'any", diu l'Helena Pardo, que també es queixa que aquest problema és "històric". En aquest sentit, s'alegra que hagi passat per veure "si realment se soluciona".

En Jordi Salas té una botiga de menjar precuinat al centre d'El Port de la Selva i reconeix que "no és fàcil de gestionar". En el seu cas, no l'ha afectat de manera especial perquè ja cuinava amb aigua embotellada. "Hem d'intentar passar-ho de la millor manera possible i espero que serveixi perquè la gent sigui conscient de la importància de l'aigua, sobretot aquí que plou poquet".

Aigua el proper divendres

Si tot va segons el previst, aquest proper divendres ja hauria d'estar llest i en funcionament el nou pou que s'està obrint, a tocar d'on hi ha el que ha fallat. Els tècnics ja tenien tota la maquinària a punt a primera hora de la tarda d'aquest dimecres. Després de fer les comprovacions pertinents, una màquina ha començat a obrir un forat d'entre setze i divuit metres per trobar la captació d'aigua i poder col·locar els aparells necessaris per poder bombar-la de nou i recuperar el servei pel poble, perquè torni a tenir aigua dolça.