"Roses ha d’avançar sense perdre mai la seva essència de poble"

Sílvia Ripoll Cayuela és filla de Roses. Llicenciada en Dret i comerciant. Va ser regidora d’Urbanisme durant dos mandats. Va liderar la candidatura de Junts a les passades municipals. Gestiona les àrees de Cultura i Festes del govern tripartit i és la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament rosinc.

Aquesta és la primera Festa Major que té la seva petjada completa com a responsable de l’àrea. Està satisfeta del programa?

Molt satisfeta i orgullosa. Amb el carnaval ja vam poder capgirar alguna cosa, però ara sí que puc dir que és la festa que volíem fer. Segur que hi podria haver moltes més coses, però el que hi ha respon a una voluntat clara de fer una festa per a tothom.

Quins són els paràmetres principals que han seguit?

Una festa major ha de tenir aspectes de renovació per engrescar la gent i, al mateix temps, recuperar tradicions perdudes i que havien estat exitoses en el seu moment. La primera novetat és el pregó, no se n’havia fet mai. Hem triat Mateu Casañas, el gran cuiner rosinc. Parlarà des del balcó de l’Ajuntament. L’hem triat per a reconèixer la seva trajectòria i que sempre té el nom del poble ben present. També, hem volgut lligar les nostres dues grans festes proposant una exposició dels cartells de carnaval. D’aquesta manera, també, els milers de persones que ens visiten ara coneixeran allò que fem quan no hi són.

Continua sent complicat, però, que en plena temporada turística, els rosincs i les rosinques visquin a fons aquesta festa.

Sí, ben cert. L’arribada del turisme ho va canviar tot. La majoria de gent té molta feina, falten hores per a poder gaudir de tot, però sempre hi ha un moment. Per exemple, l’espai de les barraques també serveix per a reunir els nostres veïns durant la festa, la gent se les espera. Allà també s’uneix l’esperit de les nostres dues festes. I hem recuperat les cucanyes, sense les vaquetes i els ànecs d’altres temps ja superats. En aquesta activitat comptem amb l’empenta de Joventut Rosinka, que en tenen moltes ganes.

Si parlem d’història, el Mas de les Figueres en té molta i allà hi faran, com a novetat, el Tardeo Musical...

Vaig tenir el plaer de poder adquirir aquest espai quan era regidora d’Urbanisme. És a primera línia de mar i estic convençuda que és un escenari ideal per a fer-hi coses populars. Una d’elles serà aquest Tardeo Musical amb tres DJ, dos d’ells rosincs. Ja va funcionar molt bé amb la presència dels patges de la cavalcada de Reis. També hi fem un espectacle de màgia pensant en el públic infantil i les seves famílies. Aquest acte substitueix l’Escape Room d’altres anys.

Obrim un mes d’agost amb un gran nombre d’activitats a Roses: Sons del Món, Nits de Circ, Festa Major, Mediterranea Festival. No diré que sigui una oferta excessiva, però sí que està molt atapeïda si ho comparem amb com ha estat el juliol. Tenen previst revisar-ho?

Sí, hi ha un contrast que hem de revertir, ja que a tot plegat s’hi suma que estem al pic de la temporada d’estiu. Només hi ha una cosa inamovible, la Festa Major. Pels voltants del 15 d’agost, quatre dies amunt o avall. Sempre ens coordinem amb algun altre municipi per a no coincidir, però sí que és cert que hi ha esdeveniments que s’haurien de moure. Tenim el poble molt ple de gent en aquestes dates. El mes de juliol ha passat molt ràpid, sense donar-nos-en compte i el setembre també és bo per a fer coses i per a fer venir gent. N’hem de parlar.

"Amb la diferència d’activitats entre el juliol i l’agost hi ha un contrast que hem de revertir"

Quan va assumir la regidoria de Cultura i Festes, una de les coses que es va marcar va ser recuperar tradicions i potenciar la cultura local. Ho està aconseguint més enllà de la festa?

Continua sent el nostre objectiu. Partim d’una realitat com és que aquesta regidoria agrupa dues àrees molt potents, amb un sol tècnic per a totes dues. Patim una mancança de recursos humans evident. L’àrea de Cultura sola assumeix la gestió dels actes en espais tancats, la programació del Teatre Municipal, la de la SUF, la de Ca l’Anita, la sala d’exposicions de la Ciutadella... I la de Festes és un nou parar, des de Reis, passant pel Carnaval, Sant Jordi, la Festa Major, fins a Nadal... Crec que són dues àrees molt diferenciades que necessitarien més recursos per a arrodonir la bona feina que s’està fent. Això no obstant, hem assumit el repte de fer-ho tan bé com puguem i tenim molts reptes davant nostre. El més important, que comparteixo amb tot l’equip de govern dels tres grups de Junts, PSC i Gent del Poble, és crear d’una vegada per totes l’Escola Municipal de Música. Esperem poder posar la primera pedra ben aviat.

Ja tenen clar on s’ubicarà?

Hi estem treballant. La idea és que l’Escola es pugui ubicar en un dels espais de la SUF.

Parla del treball del Govern: quin és el nivell d’entesa dels tres grups polítics?

Bo, s’estan complint les expectatives que teníem i es nota en el dia a dia. Cadascú treballa en la feina assignada en el pacte de govern, les àrees treballen transversalment i ningú es trepitja, un aspecte molt important quan hi ha sensibilitats diferents en un mateix projecte. Per exemple, hi ha temes que impliquen les àrees d’Ensenyament, Joventut i Cultura i les tres regidores treballem com una de sola a l’hora d’organitzar actes o tirar endavant projectes.

Més enllà de la sostenibilitat, el model econòmic, el canvi climàtic, Roses també té el gran repte del salt de poble a ciutat amb aquest fil demogràfic dels vint mil habitants.

De vegades el sobrepassem i de vegades no hi arribem. És una xifra que implica moltes coses. Personalment, aquest salt m’incomoda. A mi sempre m’agrada parlar de Roses com a poble. És evident que Roses ha d’avançar, però ho ha de fer sense perdre mai la seva essència de poble. Jo no vull créixer. Encara que siguem vint mil rosincs i rosinques censats, en realitat som molts més. I en plena temporada turística ja no en parlem. Tothom és benvingut, sense que això vulgui dir que no hàgim de posar fre a la massificació per evitar morir d’èxit. Hem de créixer en activitat econòmica, en serveis, en qualitat de vida. Hem de saber aprofitar les coses bones que tenim, hem de potenciar el nostre patrimoni i els nostres recursos.