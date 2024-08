Normalitat a la Jonquera abans del ple d'investidura i del retorn anunciat de Puigdemont

Normalitat a la Jonquera a poques hores de l'inici del ple d'investidura i del retorn anunciat de l'expresident Carles Puigdemont al país. En aquesta població fronterera hi ha dos dels accessos principals per carretera al país, l'AP-7 i l'N-II, pel Pertús, i al llarg d'aquest dimecres al matí hi ha hagut el volum de trànsit habitual d'un dia d'agost, amb algunes cues sobretot de vehicles amb matrícula francesa que arriben a la Jonquera pel Pertús.

Ni a l'antic peatge de l'autopista ni a les garites de l'N-II hi ha hagut al matí controls policials intentant detectar la possible arribada de Puigdemont, que ha anunciat que ha emprès "el viatge de retorn des de l'exili" per ser dijous al Parlament.