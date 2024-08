Castelló desmantella l’Empordana’t dedicat als quatre parcs naturals de la comarca

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha decidit desmantellar l’espai Empordana’t, ubicat en els baixos de l’Ecomuseu Farinera, a petició de la direcció del centre museístic. La decisió, segons explica el regidor de Cultura i Patrimoni Històric, Josep Maria Gironella, «obeeix a la necessitat que té de guanyar espai la Farinera per a un nou model expositiu relacionat amb l’alimentació i el seu món, un tema que estarà més relacionat amb l’Ecomuseu i que tindrà finançament de fons europeus Next Generation».

Aquest desmantellament, que es farà efectiu aquest mateix estiu, no ha agradat gens el principal grup de l’oposició. SOM Empuriabrava i Castelló. El seu regidor, Josep Espigulé, considera «un despropòsit» desmuntar l’exposició Empordana’t, «ja que és l’únic punt del territori on hi són reflectits els quatre parcs naturals: els Aiguamolls de l’Empordà, el Cap de Creus, l’Albera i el Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Si no tenia lloc a la Farinera, calia que l’ajuntament busqués un altre emplaçament a Castelló mateix per a guardar la unitat d’aquest treball únic que mostra com cap altra el resum de la gran biodiversitat de la comarca». L’Ecomuseu la Farinera ja indica en el seu portal web que l’Empordana’t es podrà visitar fins a l’11 d’agost.

Obra de l'il·lustrador Toni Llobet

L’Ajuntament i l’Ecomuseu han ofert els plafons divulgatius als quatre parcs naturals implicats en el projecte que va crear, el 2014, Toni Llobet, considerat un dels millors il·lustradors de natura del nostre país. Aquell mateix any, l’espai va rebre la benedicció de l’aleshores conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, qui va lloar aquesta iniciativa, que permetia una interacció entre natura i cultura. «Estimeu el territori i feu tot el possible perquè la gent en pugui gaudir», va reclamar Mascarell després de fer un tomb per l’exposició. En aquest sentit, el regidor Josep Espigulé considera que «la Farinera ha fet tot el que ha pogut durant aquests darrers anys amb l’exposició, però no se n’ha sortit a l’hora de divulgar el seu contingut. Aquest és un mal del nostre país, es creen espais que costen diners i després no se’n fa prou divulgació. Aquest seria el cas de l’Observatori del paisatge obert al Far d’Empordà, si l’Empordana’t no tenia lloc a Castelló, hauria estat un emplaçament ideal».

El Parc de Cap de Creus ja ha acceptat recepcionar la part de l’exposició que li pertoca per a instal·lar-la a la nova ser de Vilajuïga, tot que el director, Ponç Feliu, admet que s’hauria estimat més «mantenir la unitat d’aquesta gran finestra de la nostra biodiversitat que va crear Toni Llobet i que mostra la rellevància natural de l’Empordà».

Per a la Ruta de l’Art i el Foc

Josep Maria Gironella, per la serva part, lamenta que «a Castelló no disposem de cap altre espai per a mantenir l’exposició en el seu format actual». Un cop s’hagi buidat, el local s’aprofitarà temporalment per a acollir, a l’octubre, la ruta de l’Art d’enguany i, al novembre, els 150 anys del Foc de Castelló.