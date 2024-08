El Port de la Selva es queda sense aigua

Els veïns del Port de la Selva no tenen aigua des d'aquest dilluns al vespre per una avaria en un dels dos pous que abasteixen el poble. El pou està aturat des de fa setmanes i, en plena temporada alta a Port de la Selva, amb un sol pou no es pot cobrir l'elevada demanda. Aquest matí està previst una reunió a l'Ajuntament del Port de la Selva per mirar de trobar una solució, però, amb un sol pou és molt complicat que es pugui oferir aviat un subministrament normalitzat.

L'abastament en alta a Port de la Selva és responsabilitat del Consorci d'Aigua de la Costa Brava.