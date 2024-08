Una nena de 3 anys amb autisme s'escapa d'un casal a Vila-sacra i la troben en un parc amb una forta insolació

1 d'agost de 2024. Aquesta és una data que quedarà marcada per sempre a la vida d'Isabel Mendoza. I és que aquell dia "tràgic" la seva filla de tres anys i diagnosticada amb autisme, es va escapar d'un casal de Vila-sacra en plena onada de calor sense que el personal del centre s'adonés. Més tard, va ser trobada en un parc del municipi amb una insolació i un estat de deshidratació important. Uns fets que la mare considera "gravíssims" i que ha denunciat als Mossos d'Esquadra perquè l'empresa, Ludis Esport i Lleure, "assumeixi responsabilitats". "Considero que és una negligència", remarca. Per la seva banda, Pol Chico Calsina, president de Ludis, lamenta els fets ocorreguts. "Demanem disculpes a la família", diu Chico, que afirma que des de la direcció "s'està investigant els fets per tal de poder modificar, si s'escau, els protocols de seguretat".

Els fets es remunten a les nou del matí. Isabel Mendoza va deixar la seva filla a Ludis a Vila-sacra, un casal que, en el moment de la inscripció, li va assegurar que no hi havia cap problema per fer-se càrrec de la menor. "Jo havia advertit prèviament als monitors sobre la tendència escapista de la meva filla al moment de deixar-la al matí, i vaig observar que no hi havia suficient seguretat a la zona, ja que les portes del recinte estaven obertes. Llavors, ho vaig comunicar als responsables, però no es van prendre les precaucions necessàries, almenys quan vaig marxar", declara la mare.

"La meva filla està viva gràcies a un miracle, podia haver passat qualsevol cosa" Isabel Mendoza — Mare de la nena

Així doncs, malgrat les seves advertències, la petita es va acabar escapant. Segons consta a la denúncia, a la qual ha tingut accés EMPORDÀ, a les 12.55 hores la coordinadora del casal va trucar a Isabel Mendoza per informar-la que la seva filla "s'havia escapat del recinte del centre cívic", espai que acollia el casal, però que ja l'havien localitzat. Durant la conversa li van oferir un reemborsament del mes d'agost afirmant que no podien assumir responsabilitat de tenir la nena al casal. "M'ho van dir sense mostrar disculpes ni empatia", declara. En canvi, Pol Chico assegura que després de l'incident "li vaig oferir la meva ajuda, tant si volia quedar-se al casal, com si volia trobar-ne un altre". Mendoza, però, diu que "no van demanar disculpes fins que van veure la seva queixa pública". Reitera que ningú es va adonar de l'absència de la menor i expressa la seva indignació per "la falta de responsabilitat i empatia dels monitors i la coordinadora".

Estirada panxa enlaire i amb una forta diarrea

Ràpidament, Mendoza es va personar al casal. Allà va trobar la seva filla "amb altres monitors al menjador, li havien posat un ventilador i li estaven donant un iogurt", segons figura a la denúncia. En el mateix document també s'especifica que quan es va preguntar a la monitora responsable què havia passat, aquesta, visiblement afectada, va explicar els fets. "Van trobar la meva filla estirada panxa enlaire i amb una forta diarrea, amb la cara vermella i completament suada", explica Mendoza. "La nena tenia el cap bullint, ja que ella, a part de ser autista, és hiposensible (té manca de reacció davant un estímul sensorial) amb un índex de dolor molt alt, per això quan la vaig anar a buscar, ella seguia amb ganes de jugar i córrer", afegeix. Malgrat tot, "la coordinadora em mirava impassible com si fos culpa de la meva filla", sosté.

La mare remarca que, afortunadament, la nena va ser localitzada abans que pogués passar un accident més greu: "La podrien haver atropellat, ja que hi ha la carretera a tocar, la podrien haver segrestat...". A més, assenyala que no ha aconseguit encara saber el temps que la seva filla va estar perduda. Tanmateix, Pol Chico afirma que no van ser hores. "Van ser uns instants, perquè de seguida els nostres monitors la van localitzar i van actuar davant la situació", apunta.

"Des de Ludis Esport i Lleure lamentem els fets ocorregut i demanem disculpes a la família" Pol Chico Calsina — President de Ludis

Encara afectada pels fets, Mendoza va decidir portar la seva filla a l'hospital de Figueres, on van visitar la nena. El diagnòstic va ser que patia una insolació. A conseqüència d'això, la mare va presentar l'endemà una denúncia davant els Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de fer responsable dels fets succeïts "que podien haver derivat en un fet tràgic i prevenir situacions similars en el futur i protegir altres nens". Aquest incident, remarca Mendoza, subratlla la importància d'una supervisió adequada en els espais destinats a nens, especialment aquells amb necessitats especials. "La meva filla està viva gràcies a un miracle, li podia haver passat qualsevol cosa", conclou Mendoza.

