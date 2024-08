Figueres adjudica per 360.400 € les obres per traslladar el menjador social a l'antic escorxador comarcal

L'Ajuntament de Figueres ha adjudicat per 360.400 euros les obres per traslladar el menjador social a l'antic escorxador comarcal. El govern municipal es fixa com a objectiu que el nou equipament ja entri en servei a finals del 2024. El menjador social, que amb el canvi s'ubicarà al polígon del Camí Vell de Vilatenim -a tocar de la ronda sud- tindrà capacitat per a 90 persones. L'adjudicatària de l'obra és l'empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU, que s'ha imposat a les altres dues empreses que van presentar-se al concurs. L'Ajuntament justifica el trasllat perquè l'actual menjador, situat al local social Joaquim Vallmajó, "fa anys que provoca molèsties i queixes veïnals, amb episodis d'incivisme constants".

Els treballs permetran traslladar el menjador social a l'edifici de l'antic escorxador. Situat al polígon del Camí Vell de Vilatenim, al carrer Vila-sacra, compta amb una superfície de 6.000 metres quadrats. L'escorxador, de propietat municipal, actualment està en desús.

Un cop s'hi traslladi el menjador social, tindrà capacitat per a 90 persones. L'Ajuntament de Figueres ha adjudicat l'obra a Elecnor Servicios y Proyectos SAU per un import de 360.401,09 euros (IVA inclòs). El trasllat es finançarà íntegrament amb fons municipals i es vol completar a finals d'aquest 2024.

Quatre mesos

Els treballs es preveuen engegar al setembre i duraran quatre mesos. De moment, l'edifici de l'antic escorxador acollirà el menjador social; però el govern municipal no descarta que més endavant s'hi puguin traslladar altres serveis.

L'actual menjador està situat al barri de l'Estació. Ocupa el local social Joaquim Vallmajó, al carrer Pompeu Fabra. Segons explica l'Ajuntament de Figueres, "fa anys que provoca molèsties i queixes veïnals, amb episodis d'incivisme constants i degradació de l'espai públic per part d'alguns usuaris". El govern de JxCat es va comprometre amb els veïns a traslladar-lo.