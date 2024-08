Denuncien un pub de Cadaqués per un excés d'aforament de 90 persones

Els Mossos d'Esquadra han denunciat el responsable d'un pub de Cadaqués per diverses irregularitats. Agents de la Policia Administrativa van fer una inspecció dissabte en un local del carrer de Miquel Rosset i van trobar un excés d'aforament, amb 90 persones més de les permeses. D'altra banda, les dues persones del control d'accés no estaven habilitades. Finalment, van denunciar al titular per excés d'aforament, per no disposar dels dos controladors d'accés, per manca de documentació i per falta d'un senyal d'indicació de direcció d'evacuació. També van denunciar els falsos controladors.