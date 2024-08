El Consorci d'Aigües de la Costa Brava obrirà un nou pou per garantir l'aigua al Port de la Selva

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava començarà demà, dimecres, les obres per construir un pou nou aquest dimecres al Port de la Selva per intentar recuperar el subministrament d'aigua "el més aviat possible". El director de l'organisme ho ha anunciat en una roda de premsa, recollida per a l'Agència ACN, on ha detallat que la incidència del pou prové de l'embossament que té el pou a causa de la sal que hi ha. El pou no funciona des del passat 17 de juliol i ara, amb les mesures temporals anunciades pel consorci, una nova canonada des de Llançà i camions cisterna des de Colera, es podrà satisfer part de la demanda al poble.

"Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, en col·laboració amb els ajuntaments implicats i AGBAR com a empresa explotadora del servei en baixa de tots ells, iniciarà demà dimecres amb els treballs de construcció d’un nou pou i de recuperació del Pou Vell per intentar la normalització del servei d’aigua potable al més aviat possible", ha detallat, posteriorment, el consorci en un comunicat.

De moment, el consorci preveu un servei intermitent en el que queda de dia perquè diversos camions cisterna provinents de Colera aboquen aigua als dipòsits i en les properes hores també arribarà aigua en una canonada provisional des de Llançà. Això hauria de permetre recuperar les reserves d'aigua com per reactivar la dessaladora i que el subministrament recuperi, en part, la normalitat. Ara bé, segons han explicat a EMPORDÀ fonts coneixedores del problema, la normalitat plena és molt complicada d'aconseguir amb només un pou perquè entre aquest i l'aigua que arribi de Llançà no es pot cobrir l'alta demanda existent en un mes d'agost a Port de la Selva. Una normalitat que, en principi, hauria d'arribar amb la posada en funcionament del nou pou: 2/3 dies de feina més que el que trigui salut a donar-li el vistiplau.