Cadaqués comprarà per 2,4 milions d'euros la Casa Rahola per fer-ne una biblioteca i un centre cultural

L'Ajuntament de Cadaqués comprarà per 2,4 milions d'euros la Casa Rahola i la transformarà en una biblioteca i en un centre cultural i artístic per la localitat. El consistori pagarà l'immoble a través d'un crèdit de 2 milions i la resta es cobrirà amb fons propis. Des de l'Ajuntament consideren que es tracta d'una "oportunitat històrica" d'adquirir aquest espai conegut com a 'Ses Madrilenyes' i que es troba en el nucli antic de Cadaqués. A més, l'immoble, que té 1.093 m22, forma part del Catàleg de Patrimoni Català i està situat al costat d'un garatge que utilitzava habitualment Salvador Dalí. El plec de clàusules per l'adquisició de la Casa Rahola es portarà a ple el proper dijous 8 d'agost.

L'opció de comprar l'immoble ha sorgit arran d'un procés participatiu que l'Ajuntament de Cadaqués va fer i en el què una part de la ciutadania hi va participar reclamant que s'habilités un espai que pogués funcionar com a biblioteca i centre cultural, fent èmfasi en la importància de l'educació artística dels infants de la localitat altempordanesa. En aquest sentit, el consistori considera que la Casa Rahola és un espai "ideal", ja que a dia d'avui Cadaqués no compta amb cap equipament propi que pugui satisfer el servei de biblioteca i centre cultural.

De la Casa Rahola se'n destaca el seu "elevat valor arquitectònic i cultural", a més d'una ubicació cèntrica i connexa respecte d’altres instal·lacions de titularitat municipal com, entre d’altres, la llar d’infants o l’Art i Joia i el seu fàcil accés.

L'immoble es troba situat al carrer Vigilant, just al nucli històric de Cadaqués, forma part del Catàleg del Patrimoni Català i està inclosa en el Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. És d'estil neoclàssic i va ser construïda a finals del segle XIX. La casa inclou un habitatge unifamiliar adossat de 630 m², distribuïts en dues plantes, soterrani i un porxo amb accés directe al jardí.

Des de l'Ajuntament assenyalen que la possibilitat d'adquirir la Casa Rahola ha estat una "oportunitat històrica" i destaquen que es comprarà per un milió d'euros menys del que es venia. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, remarca que es tracta d'un lloc "idea" per poder fer l'activitat que s'hi proposa. Aquest dijous 8 d'agost es ple de l'Ajuntament de Cadaqués aprovarà el plec de clàusules per l'adquisició de la Casa Rahola.