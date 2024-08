Roses aprofundirà en el coneixement de la seva vinya i olivera

Encarregat per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses, la Càtedra del Vi i de l’Oli de l’Empordà (CVOE) de la Universitat de Girona ha realitzat un estudi exhaustiu a les vinyes i oliveres que es trobin en el terme municipal altempordanenc per donar valor al patrimoni agrícola i al paisatge. Es destaca la importància de recollir totes les mostres possibles, des de les varietats més antigues fins a les més noves, introduïdes principalment per ser més productives, sense oblidar les tradicionals i autòctones.

La intenció de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses és compartir aquests coneixements amb professionals del mateix sector, així com productors i investigadors per a poder augmentar el coneixement dels camps de Vi i Oli a Roses. «Amb aquest estudi descobrirem quines són les varietats autòctones, quines les més resilients al nostre clima i a la nostra situació..., en definitiva, obtindrem eines i coneixements, per oferir-los a tothom que vulgui dedicar-se a aquest tipus de plantacions, i fer que aquestes siguin més sostenibles econòmicament», explicava Fèlix Llorens, regidor de l’àrea.

Moment de la recollida de mostres per a l’estudi de la Universitat de Girona. / Ajuntament de Roses

Els objectius de la Càtedra, per altra banda, es basen en ampliar la recerca del conreu, tan bàsica com aplicada i obtenir més dades dels cultius promovent el coneixement i la promoció de les tècniques i la qualitat de l’oli i el vi de l’Empordà. D’aquesta forma, es pot col·laborar amb agents locals per a dinamitzar el moviment sociocultural del territori.

Desenvolupament sostenible

Tot el procés està immers en un programa de desenvolupament sostenible del sector primari de Roses, desenvolupat per l’Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). Aquest projecte s’encarrega d’impulsar actuacions dirigides al manteniment de sistemes agraris d’alt valor natural del municipi, amb l’objectiu de sostenir espècies i hàbitats que siguin d’especial interès per a la conservació de la biodiversitat, donant peu també a revalorar la pesca i l’economia blava.

El director de la Càtedra, Jesús Francés, explica com funcionen en aquesta encomanda: «Els treballs ja iniciats han consistit en les primeres prospeccions sobre les diferents varietats d’olivera presents a Roses i continuarà amb la recollida de mostres, el seu marcatge i la realització de reportatges fotogràfics. Posteriorment, les mostres seran analitzades al laboratori, on es duran a terme els estudis morfològics, ampelogràfic i genètic per tal de caracteritzar i tipificar les espècies. El mateix procediment se seguirà amb les diferents varietats de vinya».

Un cop s’obtinguin els resultats d’aquest estudi d’un procés que es preveu que tingui un any de durada, es faran més estudis complementaris relacionats amb la genètica i la catalogació durant els següents anys, com a varietats úniques descobertes a l’Empordà, si així fos. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local, juntament amb la Universitat de Girona-CVOE, són els encarregats de subvencionar la coordinació d’aquesta acció, la qual es troba a càrrec de l’AODL de desenvolupament sostenible del sector primari de Roses.