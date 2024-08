El Mas Marès de Roses: aplicar models atàvics per convertir-se en un referent en el present

A prova de foc

El 22 de febrer de 2022 va passar el que tots els actors involucrats en el projecte del Mas Marès havien previst, el foc. Un incendi que es va estendre per un perímetre d’unes 200 hectàrees al terme de Roses i va arribar fins a la zona del Mas Marès. «Feia 18 anys que treballàvem per a quan hi hagués un incendi, però igualment sents neguit i por, i aquella nit no vaig dormir». Segons explica Anna Espelt, quan va arribar el foc, la zona que es va cremar va ser la que s’havia de desbrossar aquell hivern, i la vinya va ajudar a frenar les flames. «Evidentment, els incendis els aturen els bombers i aquest paisatge mosaic els va permetre observar des del mas amb menys risc i això per a ells és el més important. D’aquesta manera vam validar la resiliència als incendis i també la biodiversitat».

"Al cap de Creus no treballem per si hi ha un incendi, ho fem per quan n'hi hagi un"

Des d’aquell moment, tot i que feia molts anys que hi treballaven, es va visualitzar el projecte. La Fundació Pau Costa i el Parc Natural de Cap de Creus exporten coneixement a altres països. Així ,el juliol del 2023 la ministra de Natura dels Països Baixos amb bombers nacionals d’Holanda i un grup científic van visitar el Mas Marès amb l’objectiu d’aprendre de les experiències de gestió d’emergències i territori a Catalunya, especialment en la prevenció d’incendis forestals. I a finals de juny d’aquest any, 30 representants de diverses regions d’Àfrica, Austràlia, Europa i Amèrica van visitar la finca «in situ» per conèixer el mètode en prevenció d’incendis.

El febrer de 2022, després de 18 anys treballant, es va demostrar la raó de ser del projecte

«La Fundació és un referent i transmet el seu coneixement, per això ha vingut a estudiar el projecte del Mas Marès. De fet, no érem conscients que podria tenir aquesta repercussió, perquè combinar ramaderia extensiva, cultiu i zones més boscoses és molt atàvic». Cellers Espelt té un model que vol ajudar a reproduir a altres zones del cap de Creus «no ha estat fàcil, però hem après moltes coses, i si podem estalviar els errors a altres persones que vulguin fer el mateix, ho farem».

Potser no és habitual que tècnics ambientals, Bombers i pageses col·laborin, però en aquest cas «compartíem una sèrie de valors i també tècnicament ens hem entès i això ens ha fet treballar en sintonia», remarca Anna Espelt.