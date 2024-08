Els experts analitzen 'Figueres_oscura.tv' ; «Hi ha el perill que acabin contribuint a la desinformació»

L’ecosistema informatiu ha evolucionat amb les xarxes socials i internet. Però aquests nous espais de comunicació també donen lloc a la desinformació i a les fake news, un tipus de contingut considerat perjudicial per a la democràcia.

Per això, governs i organismes legislatius ja estan abordant la qüestió amb propostes com la Llei de Serveis Digitals de la Unió Europea. Amb aquestes mesures, les institucions volen augmentar la transparència de les xarxes socials i regular els criteris de filtratge i verificació de continguts, i evitar que les informacions falses es difonguin sense control.

Aquesta mena de criteris ja s’exigeixen als mitjans de comunicació tradicional com a part essencial del codi deontològic del periodisme, i pretenen evitar que les informacions falses es difonguin sense control.

Veracitat

Figueres_oscura.tv afirma que comprova la identitat de les persones que envien el contingut multimèdia. En el mateix sentit, asseguren que «hi ha polítics que envien vídeos per perjudicar el govern actual», però que des de l’administració procuren evitar aquesta classe de contingut per «no entrar en el joc polític».

No obstant això, una de les darreres publicacions mostra un vídeo en què la Guàrdia Urbana retira una pilota a un grup de nens a la plaça Catalunya, seguit d’un clip que mostra l’alcalde jugant a pilota amb el regidor d’Esports de l’Ajuntament en el mateix espai durant l’acte de presentació de l’edil.

EMPORDÀ ha volgut analitzar l’impacte que comptes com Figueres_oscura.tv poden tenir en l’espai de comunicació digital local. Per aquest motiu, s’ha posat en contacte

amb experts en la matèria.

Intencionalitat

Laura Pérez Altable, professora de la Universitat Pompeu Fabra especialitzada en periodisme digital i nous mitjans, reconeix la dualitat de l’efecte d’aquests perfils. «D’una banda, poden fomentar la participació ciutadana, permetent una expressió més lliure i directa sobre assumptes locals» afirma l’experta.

«Cal aprendre a discernir entre notícies legitimades i contingut sensacionalista» Laura Pérez Altable — Professora de la Universitat Pompeu Fabra especialitzada en periodisme digital i nous mitjans

Però adverteix que «també poden contribuir a la desinformació», ja que «sovint publiquen contingut sense verificació adequada» que pot crear «confusió i desconfiança entre els ciutadans».

Frederic Guerrero Solé, catedràtic de la UPF en l’àmbit de sociologia de la comunicació i xarxes socials, també destaca que l’anonimat dels perfils pot amagar els «veritables objectius» del compte «amb estratègies èticament i, fins i tot, legalment qüestionables».

Responsabilitat

Davant d’aquest escenari, Guerrero recalca que «com a ciutadans hem de perseguir un consum responsable d’informació», i que l’eina per a fer–ho és «a través de fonts autenticades i legitimades, i no deixar-nos impulsar per continguts sensacionalistes».

Així, segons el catedràtic, es pot evitar que els perfils fomentin una «finalitat estigmatitzadora o de menyspreu, de generació de pànic, ansietat» que ataqui «la

intimitat o la privacitat de persones i col·lectius».

Així mateix, Pérez adverteix que «aprendre a discernir entre notícies legítimes i contingut enganyós o sensacionalista és crucial», ja que l’existència d’aquest tipus de canals «pot conduir a la disseminació d’informació no contrastada, que pot ser enganyosa o directament falsa» i potenciar «narratives que poden distorsionar la realitat en lloc d’una visió clara i equilibrada».

«Com a ciutadans, hem de perseguir un consum responsable de la informació» Frederic Guerrero Solé — Catedràtic de la UPF en l'àmbit de sociologia de la comunicació i xarxes socials

Per això, els dos experts coincideixen en la importància de l’acció institucional per remarcar la informació verídica. Guerrero explica que existeix la possibilitat que es difonguin informacions «de manera interessada» en contra de les institucions, i Pérez recalca que aquest tipus de «rumors i afirmacions falses poden escampar-se ràpidament» amb l’objectiu d’afectar la seva credibilitat i percepció pública.

En aquest aspecte, la professora proposa que les institucions promoguin campanyes d’educació mediàtica «per ajudar a sensibilitzar sobre la importància de

verificar les fonts i no emetre informació sense contrastar», mentre que Guerrero recalca que la població ha de «continuar exigint als mitjans verificats que facin la seva tasca seguint els principis bàsics de l’ètica periodística» per evitar «haver-se d’informar per mitjans no verificats» de qui «desconeixem els autors i les

seves motivacions»