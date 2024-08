Can Bordas de l’Escala té les obres bloquejades des de fa 4 anys perquè es vol declarar BCIN

La propietària de Can Bordas, una casa situada al centre de l’Escala, fa més de quatre anys que espera poder fer obres a l’habitatge. Concretament, des de finals del 2019, després que s’enfonsessin el sostre i les bigues principals de la casa. Aleshores, Carme Callol va decidir iniciar els tràmits, «proposant un model de millora arquitectònica i paisatgística, que millorava l’actual cara del Carrer del Sol, tan degradat actualment», explica la propietària. Però, degut a que l’Ajuntament de l’Escala, entre el 2020 i el 2021, va incloure Can Bordas dins del Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals, i que posteriorment, el departament de Cultura va iniciar (any 2022) un expedient per declarar la casa com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), les obres estan bloquejades.

Can Bordas pertany a la família Callol des de fa més d’un segle. El conjunt són dues edificacions: la casa i l’antic paller al costat, habilitat als anys 50 com una fàbrica d’anxoves. L’actual propietària va rebre per herència la meitat de la casa l’any 2006 i es va proposar recuperar l’antic paller que havia estat adquirit per l’Ajuntament de l’Escala dos anys abans. Això no obstant, el consistori va posar a subhasta pública restringida a veïns la propietat en qüestió l’any 2008 i, per tant, Carme Callol va aconseguir el seu propòsit, tenir les dues parts de Can Bordas.

La subhasta

L’Ajuntament va subhastar l’any 2008 la part de Can Bordas que havien adquirit quatre anys abans, no mostrant en aquell moment cap interès per la finca. Posteriorment va acabar considerant que la casa era susceptible d’entrar dins del catàleg de béns arquitectònics del municipi. El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Martí Guinart, justifica el canvi de criteri perquè «la situació econòmica de l’any 2008 i la sensibilitat envers el patrimoni històric del consistori, i de la societat actual, és diferent de la que hi havia l’any 2008».

«Casa de pescadors»

La casa va ser catalogada l’any 2021 per l’Ajuntament amb el Nivell 2 de conservació «per formar part del nucli històric i per ser exemple de la típica casa de pescadors». Una apreciació que la propietària considera «incorrecta», ja que assegura que «tot i que hi van viure pescadors, no compleix cap norma arquitectònica de casa de pescador, ni era tan sols originàriament una casa de pescadors, tal com queda palès a les escriptures, sinó la part del darrere d’una casa que tenia l’entrada principal a l’actual Carrer Germans Masferrer».

Una estança de Can Bordas. / DdG

Això no obstant, el regidor de Cultura defensa que «la finca ja formava part de diferents inventaris previs a la redacció del Pla Especial, com l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya o l’inventari del Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en los Poblados de Pescadores, realitzat per la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación, l’any 1946». Una justificació insuficient per a Carme Callol: «Segons documents consultats, que consti als diferents inventaris no vol dir que sigui susceptible de protecció», afirma la propietària.

D’altra banda, pel que fa a la inversió econòmica que suposaria la indemnització corresponent i les obres necessàries, Guinart explica que tenen un document que els hi dona una aproximació de quant podria costar una possible indemnització, però que en ser «un document intern i de treball», no poden fer públics els números. «Els estudis per calcular el que podrien costar unes obres de rehabilitació no s’han fet, ja que els usos poden ser múltiples, però per començar a definir-los cal esperar a veure com es resol el BCIN», que està pendent de la decisió de la Generalitat, afegeix Guinart.

La situació burocràtica de Can Bordas es va retorçar encara més quan el mes de juliol de 2022 es va acabar el termini de suspensió d’obres establert per llei, sense que l’Ajuntament presentés el pla definitiu. Per aquest motiu, sumat al silenci administratiu a les al·legacions fetes en termini establert, Carme Callol va presentar una instància l’agost del 2022 perquè «l’Ajuntament tramiti el Certificat d’Aprofitament Urbanístic». «Tenien un mes per respondre i tampoc ho van fer», explica la propietària.

«El ple va aprovar provisionalment el pla per enviar-lo al departament d’Urbanisme de la Generalitat, que és qui l’aprova definitivament. Per fer-ho necessita informes sectorials de diferents organismes, un d’ells és Costes de l’Estat, que és qui està avaluant el pla ara mateix», assenyala Guinart.

La propietària va rebre el mes de desembre del 2022 un certificat del departament de Cultura, explicant-li que s’iniciava un expedient per declarar Can Bordas BCIN en categoria de zona d’interès etnològic. Una situació que s’arrossega fins al dia d’avui, amb l’agreujant que, segons assegura Carme Callol, «ningú del departament de Cultura s’ha posat en contacte amb ella ni ha visitat Can Bordas», ja que ella és l’única que té les claus de la propietat. El departament de Cultura assegura que «el valor etnològic d’aquest patrimoni rau en la seva capacitat per explicar l’origen i l’essència del conjunt del municipi, tenint en compte que són elements vinculats a una comunitat pesquera i saladora».

Espai interior de Can Bordas. / DdG

El departament afegeix que «la incoació d’aquest expedient es va fer a iniciativa de l’Ajuntament de l’Escala, en el context de la revisió del POUM i de la confecció del catàleg de béns a protegir. En aquest moment encara no hi ha una resolució definitiva».

«Un projecte de vida»

«Al llarg d’aquests quatre anys he sentit que s’ha anat construint i engrossint una carpeta que passa de mà en mà, sense comptar amb la propietària», denuncia Carme Callol, que ha intentat sense èxit al llarg del darrer any i mig, posar-se en contacte amb el departament de Cultura per tal de saber en quin punt està el procés. «Pensen resoldre i posar-se a la pell del ciutadà a qui aturen el projecte de vida?», sentencia amb impotència.

