Alerten de la importància de saber identificar rastres de tortuga des que ponen a les platges catalanes

L'augment de temperatures, a conseqüència del canvi climàtic, està provocant que les tortugues babaues estiguin ampliant les seves zones de nidificació i busquin platges més fresques. Aquest fenomen ha ocasionat que apareguin cada cop més nius a la costa occidental de la Mediterrània, lluny de l'oriental on és habitual que vagin. "Les platges catalanes han passat a ser bones per la incubació dels ous de les tortugues marines", explica la investigadora postdoctoral del centre tecnològic Beta de la Universitat de Vic i membre de l'Associació Som Mar de Llançà, Irene Álvarez de Quevedo, que afegeix que, en conseqüència, "cal aprendre a identificar els rastres per detectar ous i protegir-los".

Aquests rastres de tortuga a identificar s'assemblen als que podria deixar un tractor quan es mou per la sorra, per la força que fa l'espècie amb les quatre aletes al lateral i com aplana la sorra amb la closca des de la panxa. Habitualment, les postes es fan de nit o quan s'aixeca el dia. Aquest és el moment en què les femelles surten de l'aigua per dipositar els ous a la sorra i els científics alerten de la importància de reconèixer per on han passat per detectar els nius. "Si veiem un rastre semblant al d'un tractor que entra i surt del mar, segurament serà una tortuga", explica la investigadora postdoctoral del centre tecnològic Beta de la Universitat de Vic i membre de l'Associació Som Mar de Llançà, Irene Álvarez de Quevedo, que assegura que cada cop serà més freqüent també veure exemplars femelles que han sortit a pondre els ous.

Els ous del niu de tortugues descobert a Begur. / ACN

"Les platges catalanes s'han convertit en un espai compartit amb les tortugues, que a més nidifiquen quan hi ha més gent", diu la científica. La temporada de cria de la tortuga babaua arrenca a començaments de juny i s'allarga fins a finals d'octubre, quan les femelles surten a les platges a fer els nius. Les cries comencen a emergir a partir de començaments d'agost fins a mitjans o finals d'octubre, després de dos mesos d'incubació.

En aquesta línia, s'incideix en la necessitat de normalitzar-ne la presència i es recorda que qualsevol persona que vegi una tortuga o un possible rastre truqui al 112, per alertar-ne a la comunitat científica i que se'n pugui fer seguiment. A banda, per no molestar-les ni espantar-les, s'avisa que no se les pot fotografiar amb flaix, ni apropar-s'hi. "Si veiem una tortuga hem de quedar-nos immòbils i anar amb compte que no ens detecti, perquè podria tornar a posar-se al mar sense deixar els ous", adverteix la investigadora.

En cas que puguin, els científics col·loquen a aquestes tortugues femella senyal GPS per poder fer-ne un seguiment. "En època de nidificació, les tortugues solen pondre cada dues setmanes i si sabem la ruta que fan, ens és més fàcil trobar els ous", assenyala Álvarez de Quevedo.

Un altre factor perquè l'espècie busqui platges més fredes és que la temperatura determina el sexe dels ous. "A més temperatura surten femelles i a menys, mascles", detalla la investigadora postdoctoral del centre tecnològic Beta de la Universitat de Vic, que afegeix que "amb l'augment de temperatures, la població de tortugues s'està feminitzant". Per això, consideren també que cada cop hi haurà més nius a la Costa Brava, on hi ha més possibilitats que neixin mascles.

Exemplars de tortuga careta a Begur. / CRAM

Primer niu a la Costa Brava

En línies generals, des del centre tecnològic Beta de la Universitat de Vic consideren que l'arribada de tortugues babaues per nidificar a les platges catalanes és un fenomen que "amb l'augment de temperatures, anirà a més". De fet, amb la detecció cada cop de més nius asseguren que "ja ha passat de ser un fenomen esporàdic, a ser emergent". En aquest sentit, i tot i que la zona preferida de posta per les tortugues a Catalunya és la zona del Delta de l'Ebre, l'any passat ja es va detectar a Begur (Baix Empordà) el primer niu de tortugues marines de la Costa Brava i s'espera que aquest estiu en surtin més.

Actualment, Itàlia és on més ous estan posant les tortugues de la costa de la Mediterrània Occidental amb més de 260 aquest estiu. A l'Estat, en canvi, només se n'han detectat sis (quatre a la Comunitat Valenciana, un a Múrcia i un a Catalunya, a Tarragona). El grup de científics del centre tecnològic Beta de la Universitat de Vic, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i l'Estació Biològica de Doñana – CSIC, estan estudiant les platges per veure quines són les més potencials a tenir nius.

Tortuga babaua

La tortuga babaua o tortuga careta (Caretta caretta) és una tortuga marina amb presència a la majoria de mars i oceans i que habita també a la Mediterrània. No és una espècie en perill d'extinció, però si que es troba amenaçada. I, per tant, "és clau la col·laboració de la ciutadania, així com les polítiques de preservació de l'espècie, per ajudar a conservar-la", conclou la investigadora postdoctoral del centre tecnològic Beta.

La gestió de la nidificació de tortugues marines de Catalunya és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui regula tota l'activitat així com els estudis relacionats amb l'espècie.