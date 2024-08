Llançà ofereix noves activitats per gaudir de la "recepta blava"

L’Ajuntament de Llançà ha anunciat una ampliació significativa de la iniciativa de prescripció social de la "Recepta Blava", una proposta que utilitza el mar com a recurs terapèutic per millorar la salut mental i emocional dels ciutadans. Aquesta ampliació inclou noves activitats que complementen les ja existents, com els banys de mar, amb l’objectiu d’incrementar els beneficis del contacte amb l’entorn marí. Anteriorment, la "Recepta Blava" se centrava principalment en activitats aquàtiques, com els banys de mar, per promoure el benestar. Ara, el projecte ha inclòs noves disciplines, com el caiac contemplatiu i una nova activitat de marxa nòrdica, dirigida per Joan Carles Mora. Aquesta activitat consisteix a caminar al voltant de la costa, aprofitant les rutes escèniques que ofereix el litoral de Llançà. El pròxim dia 11 es fa una caminada a la platja de Canyelles a les 9 del matí per donat a conèixer la recepta blava al municipi.

Actualment, al voltant de 30 usuaris participen en les diverses activitats ofertes, incloent-hi caiac contemplatiu, marxa nòrdica i banys de mar. Els participants han mostrat un alt grau de satisfacció amb l’experiència, reforçant la decisió de l’Ajuntament de continuar i expandir aquesta iniciativa. L’alcaldessa Núria Escarpanter ha expressat una valoració molt positiva sobre el projecte "Recepta Blava", que utilitza l’entorn marí per promoure la salut i el benestar emocional dels ciutadans i ha subratllat que "aquestes noves activitats proporcionen més oportunitats per connectar amb el mar, no només a través de la immersió directa, sinó també amb experiències que permeten gaudir del paisatge i l’entorn de manera més àmplia i diversa". Aquesta ampliació té com a objectiu no només fomentar l’activitat física, sinó també promoure una connexió més profunda amb la natura, la qual cosa pot tenir efectes positius sobre la salut mental.

Millores notables

Aquest projecte, impulsat per l’Institut Català de la Salut en col·laboració amb diverses entitats locals i sanitàries, que busca oferir alternatives a la medicalització convencional, continua recollint dades per avaluar l’eficàcia de les activitats proposades. Els resultats preliminars mostren que els participants han experimentat millores notables en el seu benestar emocional, confirmant el potencial de la "Recepta Blava" com una eina terapèutica innovadora i efectiva.

Diversos estudis han demostrat que els entorns blaus, com el mar, tenen un impacte positiu sobre la salut mental. Amb aquest coneixement, l’Àrea Bàsica de Llançà, que inclou les poblacions costaneres de Llançà, Portbou, Port de la Selva i Selva de Mar, ha engegat un projecte conjunt amb l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà per explorar aquesta relació.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte de l’Albera marina, en col·laboració amb els pobles veïns de Colera i Portbou. L’alcaldessa ha destacat la importància de tenir accés a un entorn natural tan beneficiós i ha elogiat la col·laboració amb diverses associacions com SOM MAR, l’apartament de Dipsalut i l’Escola de Piragüisme i Activitats Ecoturístiques SK Kayak. Aquestes entitats han estat claus per a la implementació i èxit del projecte.