L'Estat es replanteja a Roses el projecte d'oci davant de mar per renaturalitzar l'espai

L’Estat s’està replantejant el projecte aprovat i amb un milió d’euros d’inversió que es preveia a la zona davant de mar de Roses que havia ocupat l’antiga depuradora de marisc. Dels espais de passeig, un edifici de serveis i piscines de mar, es passaria ara a senzillament renaturalitzar l’entorn. És el que han transmès a l’Ajuntament en una recent reunió. La decisió encara s’està acabant de valorar. El que sí han descartat és que s’hi pugui construir l’edifici del Centre del Mar tal com demanava el govern local.

«La mirada que té Costes ara mateix és de recuperar l’origen del litoral i tot allò que fa un any van fer ells mateixos, amb un petit edifici i piscines de mar, no es veu de la mateixa manera». Ho explica l’alcalde, Josep Maria Martínez, qui es va reunir amb responsables de Costes. Constata que «no es diu que no, es diu que està en fase d’estudi, però serà difícil que canviïn d’opinió».

El que sí que tenen clar és que no autoritzaran la construcció d’un edifici i, per tant, el Centre del Mar d’investigació i recerca que demanava l’Ajuntament s’haurà de construir en un altre emplaçament. Martínez diu que hi estan treballant i tenen alternatives.

Respecte a la zona de l’antiga depuradora, intentaran almenys que es mantingui la plataforma existent, en comptes de retirar-la per anar a buscar la roca original.

El projecte es va posar a concurs públic i van sorgir cinc propostes. Van escollir un projecte que incloïa la presència de piscines naturals fusionades recuperant el perfil de la costa. El projecte es va arribar a aprovar i ja es disposava de la inversió necessària.

Les discrepàncies entre els socis de govern, sobretot entre Junts i ERC, que dubtaven sobretot de la viabilitat de les piscines, va frenar el projecte quan estava a punt de licitar-se. En aquell moment se’ls va informar que es reservaven els fons per intervenir més endavant. L’actual govern (PSC , Junts i GP) plantejava el projecte d’oci i un centre d’investigació científica vinculat al mar fusionant les dues idees a l’espai que ocupava l’antiga depuradora de marisc.

Continuar negociant

Però ara són més partidaris de naturalitzar l’espai i el govern els donarà un marge de temps i tornarà a negociar per intentar trobar la millor solució per a l’espai. La zona se situa a la carretera del Far, a la Punta Palangrers, entre el segon moll i la punta del Far. Es tracta d’una gran àrea davant de mar que havia ocupat fins que va acabar la concessió, una depuradora de marisc que es va enderrocar.