Justícia per als represaliats de Biure d'Empordà: “He honorat la memòria del meu avi”

La rosinca Janna Merino ha vist reconeguda un cop més, després d'haver rebut diversos premis anteriorment, la seva recerca en memòria democràtica, enfocada en els esdeveniments ocorreguts a Biure d'Empordà durant la Guerra Civil espanyola. El seu treball 'Vides truncades: Guerra Civil i repressió franquista a Biure d’Empordà' ha merescut el IX Premi de Recerca en Memòria Democràtica, que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat. Destaca pel valor històric que conté i pel lligam personal i familiar amb els fets estudiats.

La motivació de Merino per abordar aquest projecte ve arrelada en la història tràgica del seu besavi, Joan Oliveras Badruna. Va ser una de les moltes víctimes de la repressió franquista "sent afusellat injustament el 25 d’abril de 1939, davant les tàpies del cementiri de Girona". Per a la Janna, aquest treball ha estat un exercici de reivindicació i recuperació de la memòria històrica d’aquells que, com el seu besavi, van ser silenciats per defensar un règim democràtic. "Haver rebut aquest premi ha significat un reconeixement de caràcter familiar i personal. És una forma d’honorar la memòria del meu besavi i de tantes altres persones que van patir les conseqüències d’una repressió implacable".

Janna Merino ha consultat arxius històrics i familiars per elaborar el treball. / Arturo López

Consells de guerra

La manca de coneixement sobre la Guerra Civil entre els joves va ser un dels motius que la va dur a iniciar la recerca. Amb la història del seu besavi com a punt de partida, la investigació inclou una anàlisi detallada dels documents trobats en arxius històrics i familiars, revelant procediments injustos i repressius. "He trobat documents que mostren procediments abreujats, denúncies falses, testimonis partidistes, maltractament dels acusats, absència de proves, lletrats militars sense formació jurídica i humiliació de les famílies", explica Merino. Fer aquest treball també li ha permès comprendre aquesta etapa fosca de la història espanyola. "A casa meva, no se’n parlava gaire. Eren fets dolorosos per a la meva família. Però necessitava aprofundir en el que va passar". Ha accedit a la documentació sobre els consells de guerra per estudiar-la en profunditat i aportar noves dades, i ha mostrat, ben clarament, la necessitat encara vigent de recuperar la dignitat i la memòria de tots els represaliats republicans i de les seves famílies.

'Vides truncades' ofereix una anàlisi exhaustiva de com es va dur a terme la repressió franquista i les seves conseqüències polítiques, socials i econòmiques i se submergeix en la història local per traçar un panorama detallat del conflicte i la repressió que van seguir. Des del reclutament per a l’exèrcit de la República fins a la repressió posterior a la guerra, la Janna explora com el franquisme va intentar eliminar no només els adversaris polítics, sinó també destruir els seus lligams familiars i socials.

La recerca culmina amb una anàlisi dels consells de guerra, destacant la il·legalitat i la injustícia d’aquests procediments. "Tot i que podria semblar que el nucli d’aquest estudi, un petit poble de l’Alt Empordà, és molt reduït, la monografia s’endinsa en tantes fonts documentals, la majoria inèdites fins ara, que ha implicat un gran i continuat esforç de recerca i recopilació", diu.

Metodologia rigorosa

La metodologia rigorosa ha estat clau: "La part més difícil va ser trobar testimonis directes, ja que molts han mort o són reticents a parlar sobre la Guerra Civil". 'Vides truncades' rescata de l’oblit les històries personals d’aquells que van ser silenciats i tractats d’una manera tan injusta i dona fe que "el meu besavi, Joan Oliveras Badruna, va ser un dels condemnats a mort per un consell de guerra. La seva família va patir escarnis, amenaces i càstigs per aquest motiu. Però l’estudi no obvia la història d’aquelles altres persones que van ser castigades amb la mort pel mateix crim, ni oblida les que van ser condemnades a llargues penes de presó, ja que totes les que van passar per consells de guerra van patir la mateixa injustícia, independentment de la seva suposada culpabilitat", conclou.

