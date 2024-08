Adjudiquen les obres que posaran fi als perillosos revolts de la carretera de l’Aigüeta

El departament de Territori de la Generalitat ha adjudicat a l’empresa Rubau Tarrés les obres de millora de la carretera C-252 entre Cabanes i Vilabertran. Els treballs podrien començar aquesta tardor, amb un termini d’execució de nou mesos. La carretera està plena de revolts, és estreta, i hi manca il·luminació. Això fa que, ben sovint, hi hagi accidents, alguns mortals. L’obra inclou com actuacions principals l’eixamplament de la carretera i la construcció d’una rotonda per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció.

El tram on s’actuarà té una longitud d’1 quilòmetre, des del límit entre els termes de Figueres i Cabanes fins a la rotonda d’inici de la travessera de Vilabertran. Les obres consistiran en l’eixamplament de la carretera, que actualment té entre 4 i 5 metres, fins als 8 metres previstos, amb dos carrils de circulació de tres metres i vorals d’1 metre cadascun. En el tram urbà de l’Aigüeta, la secció serà de 6,5 m i es construiran noves voreres a banda i banda.

El projecte inclou l’execució d’una rotonda per a millorar la intersecció de la C-252 amb la GIV-6024 (carretera d’accés a Cabanes). Aquest giratori tindrà un diàmetre exterior de 36 metres. Així mateix, es preveu la modificació de la rasant de la carretera per tal d’ampliar el gàlib lliure al pas per sota de l’N-II. Els treballs també inclouran el desviament de serveis afectats i moviments de terres, reforç del ferm, millora del drenatge, adequació de la senyalització i l’abalisament, instal·lació de barreres de seguretat, enllumenat de la nova rotonda.