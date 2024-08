El ple de Figueres aprova amb una àmplia majoria la licitació de la nova contracta de neteja

El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat amb una àmplia majoria de vint dels vint-i-un vots possibles, el contracte recollida i transport de residus sòlids urbans i la gestió de la deixalleria municipal. L'acord posa fi a un llarg període d'incertesa iniciat el 2016 quan va caducar l'anterior concessió i que s'ha anat allargant fins ara amb diversos litigis judicials que han aturat la renovació del servei. Tots els grups municipals, excepte la CUP, han donat llum verd a un expedient que preveu licitar una concessió de vuit anys de durada, amb un cost anual de 4.587-047 i 626.460 euros, respectivament. L'alcalde, Jordi Masquef, espera que les empreses guanyadores dels dos lots puguin fer-se càrrec de la seva gestió a principi de 2025, però alerta que "les millores no seran immediates, s'aniran fent progressivament".

Algunes novetats destacades

Contenidors nous, més moderns i de càrrega bilateral permetran reduir l'espai d'ocupació de la via pública. Desapareixeran els contenidors soterrats i a cada àrea es recolliran cinc fraccions: orgànica, resta, vidre, envasos i paper i cartró. També s'iniciarà una prova pilot per a la recollida d'olies vegetals i es renovarà tota la maquinària, incloent-hi una nova deixalleria mòbil. Pel que fa al personal, les empreses contractades hauran d'assumir la plantilla actual dels dos serveis i ampliar-la en funció de la proposta aprovada o incrementar-la si així ho indiquen en la seva proposta. L'Ajuntament també ha previst que hi hagi una recollida porta a porta en dos sectors de la ciutat de les fraccions de resta i orgànica de tots els establiments del sector restauració i alimentació, i de paper i cartró en l'àmbit comercial que s'amplia respecte de les actuacions actuals. També es farà una recollida porta a porta de les cinc fraccions als establiments dels tres polígons industrials, en els quals desapareixeran els contenidors.

A grans trets, l'Ajuntament també preveu ampliar la deixalleria municipal per a millorar-ne el servei i facilitar un horari d'obertura més ampli. En el moment de la votació, només la CUP ha votat en contra de la licitació argumentant l'augment de cost que suposa per als ciutadans i defensant la municipalització de la deixalleria.