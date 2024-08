Mollet de Peralada es dota de noves mesures per regular el pas de cotxes

L’Ajuntament de Mollet de Peralada ha portat a terme, en els darrers mesos, un seguit d’actuacions per a la mobilitat segura i la pacificació del trànsit en les vies de titularitat municipal, consistents en senyalització vertical i horitzontal, així com en la instal·lació de reductors de velocitat (coixins berlinesos), entre altres. Aquestes actuacions s’han portat a terme als diversos carrers procedents de la carretera de Garriguella i Rabós d’Empordà, i als carrers Figueres, Espolla, Plaça i Placeta, amb un cost total de 14.967,47 euros. L’alcalde de Mollet de Peralada, Alfons Vilanova, manifesta que "està tot enllestit i justificat". El consistori molletenc va prioritzar el centre del poble, "que és on hi ha més perill, perquè hi ha mainada jugant o bé gent gran que travessa anant a comprar", segons Vilanova.

L’actuació municipal ha estat íntegrament finançada mitjançant la subvenció atorgada pel Servei Català de Trànsit (SCT) per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.

Alfons Vilanova explica que "aquí, a Mollet, hi passen molts cotxes de pobles del voltant, ja que som equidistants amb Espolla, Sant Climent Sescebes, Rabós o Peralada. Quan hi ha algú -afegeix- que vol anar a l’hospital de Figueres, creua Mollet o, si vol anar cap a Peralada, també".

Manca d’actitud cívica

El batlle, que l’any passat va arribar a l’alcaldia de Mollet de Peralada, atribueix a "una manca d’actitud cívica" d’alguns conductors el fet que destinessin part de l’ajut del SCT a posar coixins berlinesos, pintar senyals a terra, posar miralls i aixecar senyals nous per substituir els que havien quedat obsolets.

A l’hora de fer valoracions del resultat dels treballs desenvolupats durant aquests mesos, Vilanova argumenta que "alguna cosa hi hem guanyat, però, tot i això, encara n’hi ha de reticents". Alhora, l’Ajuntament espera obtenir més resultats d’aquesta operació urbanística. "On s’ha actuat més és on els cotxes venen de Garriguella i Rabós", afegeix el batlle molletenc.

Aquesta és una de les principals actuacions que duu a terme l’Ajuntament de Mollet de Peralada per tal de regular el trànsit de vehicles que travessen el municipi. La Diputació de Girona ja va realitzar l’any passat una campanya de manteniment de ferms, a la carretera de Peralada fins a Mollet (GIP-6021) per a la rehabilitació superficial del ferm amb dues capes de microaglomerat en fred.

D’altra banda, la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció en espècies de material informàtic a l’Ajuntament de Mollet, a través de la convocatòria de subvencions en espècies en règim de concurrència pública per a ajuntaments de menys de vint mil habitants de les comarques gironines. Aquesta subvenció està finançada pel pla de recuperació, transformació i resiliència-Next Generation i té com a objectiu dotar als ajuntaments de material i infraestructures digitals per al teletreball en un entorn col·laboratiu.