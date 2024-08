Enric Campmol i Narcís Ricart rebran la Dracma de Plata de Roses per la seva aportació en la detecció del càncer de pell amb IA

La Dracma de Plata de Roses d’aquest 2024 serà atorgada als enginyers rosincs Enric Campmol Ametller i Narcís Ricart Geli, creadors de Deviskan, una cabina capaç de detectar en tan sols 5 minuts, gràcies a la Intel·ligència Artificial (IA), lesions a la pell sospitoses de ser un melanoma. L’acte de lliurament tindrà lloc el proper 15 d’agost, a les 12 del migdia, en el marc de la Festa Major del municipi.

La Dracma de Plata és la màxima distinció amb què el consistori reconeix persones, entitats o col·lectius rosincs que destaquen per la seva aportació al municipi o per la projecció del mateix, ja sigui des d’un vessant cultural, esportiva, científica, educativa, etc. Enguany, però, "serà una mica disruptiva i diferent", segons explica l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez. I és que a partir d'aquest 2024 "volem donar un nou enfocament centrat en el present i en el futur. Més enllà de reconèixer trajectòries o l’acumulació d’èxits passats, ens hem volgut centrar en el reconeixement a dos joves impulsors d’un projecte en ple desenvolupament, que suposa un gran avenç per al món de la medicina", apunta el batlle.

Solució eficient per a la detecció de melanomes

El projecte Deviskan va néixer de l’interès d’Enric Campmol Ametller després d'una visita al dermatòleg, durant la qual va observar el procediment per controlar una piga sospitosa: fer-se fotografies amb una moneda, com a referència per detectar possibles canvis en la mida d’una piga. Aquesta experiència va inspirar Campmol, enginyer industrial de professió, a la creació d'una solució més avançada i eficient per a la detecció de melanomes, projecte que va afrontar juntament amb Narcís Ricart Geli, enginyer informàtic especialitzat en visió per computadors i en intel·ligència artificial.

El resultat és, doncs, Deviskan, un dispositiu no invasiu d’alta tecnologia, capaç de detectar lesions sospitoses de ser un melanoma en només 5 minuts. Concretament, es tracta d'una cabina de la mida d’una persona que fotografia tot el cos del pacient, processa les imatges a través d’algoritmes d’intel·ligència artificial i detecta els canvis en la mida, el color o la forma d’una piga que puguin implicar que es tracta d’una lesió maligna. A continuació, envia un informe amb les dades recollides al dermatòleg, perquè aquest pugui fer un diagnòstic.

Aquesta eina representa un gran avanç en el camp de la dermatologia, oferint una forma ràpida, precisa i no invasiva de detecció de lesions i facilitant diagnòstics més ràpids i acurats als dermatòlegs, sense la necessitat d’haver de recollir dades de manera manual. Una important aportació en la detecció precoç del melanoma, el més perillós dels diferents tipus de càncers de pell, que això no obstant, si es detecta en fases inicials, comptabilitza un índex de recuperació de quasi el 100%.